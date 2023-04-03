Стартувала реєстрація абітурієнтів для участі у мультитесті
До 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий до місцеперебування населений пункт
Сьогодні, 3 квітня, розпочалася реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті 2023 року.
Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують складати тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.
Якщо з’явиться більш зручна для учасника локація, до 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий до місцеперебування населений пункт. Про нові локації буде оприлюднено на сайті УЦОЯО.
За кордоном існує обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити оцінювання, тож варто не зволікати з вибором і реєструватися доки є місця. Деякі локації будуть доступні тільки в межах додаткової сесії НМТ.
НМТ за кордоном буде проведено таким же чином, як і в Україні: у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами.
Нині підтверджено домовленості щодо проведення основної сесії НМТ у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція. Під час додаткової сесії учасники зможуть скласти НМТ в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії.
Перемовини з окремими закордонними установами/організаціями, зокрема з тими, що розташовані у Великій Британії, Грузії, Молдові, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Швейцарії, ще тривають.
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