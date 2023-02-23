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Вступна кампанія-2023: що чекає на абітурієнтів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вступна кампанія-2023: що чекає на абітурієнтів
фото ілюстративне

Парламент схвалив закон, який цьогоріч звільняє учнів 11-х класів від складання ДТП

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2023 році, зокрема затверджує проведення національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Таке рішення підтримали 285 народних депутатів.

Документ звільняє учнів 11-х класів від складання державної підсумкової атестації (ДПА), а вступ до вишів відбуватиметься на основі НМТ, як це було у 2022-му.

НМТ теж міститиме завдання з трьох предметів. Обов'язковими будуть два предмети – українська мова та математика. Третій предмет буде на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Блок з української мови міститиме 30 завдань, блок з математики – 22 завдання, з іноземної мови – 32, з історії України, хімії, біології – по 30, з фізики – 20. Не буде завдань, які передбачають письмову розгорнуту відповідь.

Тестування відбуватиметься в один день. На складання іспиту буде 180 хвилин, які абітурієнт розподілятиме на власний розсуд.

У МОН планують дві сесії НМТ: основну та додаткову. Основна проходитиме в червні. Реєстрація має розпочатися у квітні. Додаткова сесія має проходити у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії. 

Крім того, випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і хочуть здобувати вищу освіту в Україну, зможуть скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у країнах світу.

Раніше повідомлялося, що уряд розглядає можливість додати польську мову до предметів ЗНО.

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Теги: Верховна Рада освіта школа

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