Вступна кампанія-2023: що чекає на абітурієнтів
Парламент схвалив закон, який цьогоріч звільняє учнів 11-х класів від складання ДТП
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2023 році, зокрема затверджує проведення національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
Таке рішення підтримали 285 народних депутатів.
Документ звільняє учнів 11-х класів від складання державної підсумкової атестації (ДПА), а вступ до вишів відбуватиметься на основі НМТ, як це було у 2022-му.
НМТ теж міститиме завдання з трьох предметів. Обов'язковими будуть два предмети – українська мова та математика. Третій предмет буде на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Блок з української мови міститиме 30 завдань, блок з математики – 22 завдання, з іноземної мови – 32, з історії України, хімії, біології – по 30, з фізики – 20. Не буде завдань, які передбачають письмову розгорнуту відповідь.
Тестування відбуватиметься в один день. На складання іспиту буде 180 хвилин, які абітурієнт розподілятиме на власний розсуд.
У МОН планують дві сесії НМТ: основну та додаткову. Основна проходитиме в червні. Реєстрація має розпочатися у квітні. Додаткова сесія має проходити у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.
Крім того, випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і хочуть здобувати вищу освіту в Україну, зможуть скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у країнах світу.
Раніше повідомлялося, що уряд розглядає можливість додати польську мову до предметів ЗНО.
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