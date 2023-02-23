Вступна кампанія-2023: що чекає на абітурієнтів

Парламент схвалив закон, який цьогоріч звільняє учнів 11-х класів від складання ДТП

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2023 році, зокрема затверджує проведення національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таке рішення підтримали 285 народних депутатів.

Документ звільняє учнів 11-х класів від складання державної підсумкової атестації (ДПА), а вступ до вишів відбуватиметься на основі НМТ, як це було у 2022-му.

Будь ласка, читайте текст після реклами

НМТ теж міститиме завдання з трьох предметів. Обов'язковими будуть два предмети – українська мова та математика. Третій предмет буде на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Блок з української мови міститиме 30 завдань, блок з математики – 22 завдання, з іноземної мови – 32, з історії України, хімії, біології – по 30, з фізики – 20. Не буде завдань, які передбачають письмову розгорнуту відповідь.

Тестування відбуватиметься в один день. На складання іспиту буде 180 хвилин, які абітурієнт розподілятиме на власний розсуд.

У МОН планують дві сесії НМТ: основну та додаткову. Основна проходитиме в червні. Реєстрація має розпочатися у квітні. Додаткова сесія має проходити у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

Крім того, випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і хочуть здобувати вищу освіту в Україну, зможуть скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у країнах світу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що уряд розглядає можливість додати польську мову до предметів ЗНО.