Стало відомо, де абітурієнти можуть скласти мультитест за кордоном

Перемовини з кількома країнами ще тривають

Національний мультипредметний тест за кордоном буде проведено так само, як і в Україні, тобто в спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

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Наразі підтверджено домовленості щодо проведення основної сесії НМТ у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція. Під час додаткової сесії учасники зможуть пройти НМТ в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії.

Перемовини з окремими закордонними установами / організаціями, зокрема з тими, що розташовані у Великій Британії, Грузії, Молдові, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Швейцарії, ще тривають, тож сподіваємося, що кількість локацій, де відбуватиметься оцінювання, зросте.

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Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують проходити тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт. Попри те, що перелік міст для проходження НМТ може стати дещо більшим, ми не радимо зволікати з реєстрацією.

«Натомість просимо вступників найближчим часом вибрати із запропонованого переліку місто. Якщо пізніше з’явиться більш зручна для вас локація, ви зможете до 7 травня 2023 року включно змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий до вашого місцеперебування під час проведення НМТ населений пункт. Про нові локації ми повідомлятимемо на сайті УЦОЯО», – зазначають в Центрі.

В УЦОЯО зазначають, що за кордоном ми маємо обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити оцінювання, тож у разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни, воно стане недоступним для вибору. Зверніть також увагу, що деякі локації будуть доступні тільки в межах додаткової сесії НМТ.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2023 році, зокрема затверджує проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).