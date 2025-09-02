Коли канікули та останній дзвоник? Влада Києва оприлюднила структуру навчального року

Навчання у 2025/2026 навчальному році у Києві стартувало, як завжди, 1 вересня

30 червня – гранична дата завершення навчального року

У Києві визначили дати канікул та структуру нового навчального року. Відповідний лист розіслав Департамент освіти і науки, інформує «Главком».

Зазначається, що навчання у 2025/2026 навчальному році у Києві триватиме з 1 вересня по 30 червня.

Графік канікул:

Осінні: 27 жовтня – 2 листопада 2025 року

Зимові: 25 грудня 2025 – 11 січня 2026 року

Весняні: 23 – 29 березня 2026 року

Для перших класів також передбачені додаткові канікули — з 16 по 21 лютого 2026 року.

Навчальний рік поділений на два семестри:

Перший триватиме з 1 вересня до 24 грудня 2025 року.

Другий – з 12 січня по 30 травня 2026 року.

Останній дзвоник у столичних школах пролунає 29 травня 2026 року.

У червні 2026 року для школярів заплановані компенсаторні заняття та індивідуальні консультації.

Департамент освіти КМДА радить враховувати безпекову ситуацію та психологічний стан учнів. Школи мають автономію у плануванні навчання.

Хто ухвалює рішення про завершення навчання і канікули?

Як пояснили у Міносвіти, це питання належить до компетенції закладів освіти. Відповідне рішення ухвалює педагогічна рада, враховуючи:

навчальне навантаження;

безпекову ситуацію в регіоні;

потреби та стан учнів і учениць;

готовність педагогів і педагогинь.

Тому дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти.

Чи є червень обов’язковим навчальним місяцем?

Ні, як пояснили у Міносвіти, заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії. Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти.

Нагадаємо, Уряд ухвалив постанову, яка визначає дату початку та закінчення навчального року в закладах загальної середньої освіти України. Як зазначає відомство, 30 червня – це гранична дата завершення навчального року, водночас структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти.

