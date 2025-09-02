Коли канікули та останній дзвоник? Влада Києва оприлюднила структуру навчального року
30 червня – гранична дата завершення навчального року
У Києві визначили дати канікул та структуру нового навчального року. Відповідний лист розіслав Департамент освіти і науки, інформує «Главком».
Зазначається, що навчання у 2025/2026 навчальному році у Києві триватиме з 1 вересня по 30 червня.
Графік канікул:
- Осінні: 27 жовтня – 2 листопада 2025 року
- Зимові: 25 грудня 2025 – 11 січня 2026 року
- Весняні: 23 – 29 березня 2026 року
Для перших класів також передбачені додаткові канікули — з 16 по 21 лютого 2026 року.
Навчальний рік поділений на два семестри:
- Перший триватиме з 1 вересня до 24 грудня 2025 року.
- Другий – з 12 січня по 30 травня 2026 року.
Останній дзвоник у столичних школах пролунає 29 травня 2026 року.
У червні 2026 року для школярів заплановані компенсаторні заняття та індивідуальні консультації.
Департамент освіти КМДА радить враховувати безпекову ситуацію та психологічний стан учнів. Школи мають автономію у плануванні навчання.
Хто ухвалює рішення про завершення навчання і канікули?
Як пояснили у Міносвіти, це питання належить до компетенції закладів освіти. Відповідне рішення ухвалює педагогічна рада, враховуючи:
- навчальне навантаження;
- безпекову ситуацію в регіоні;
- потреби та стан учнів і учениць;
- готовність педагогів і педагогинь.
Тому дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти.
Чи є червень обов’язковим навчальним місяцем?
Ні, як пояснили у Міносвіти, заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії. Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти.
Нагадаємо, Уряд ухвалив постанову, яка визначає дату початку та закінчення навчального року в закладах загальної середньої освіти України. Як зазначає відомство, 30 червня – це гранична дата завершення навчального року, водночас структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти.
