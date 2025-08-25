Головна Гроші Особисті фінанси
Чи можуть зменшити субсидію через отримання «Пакунку школяра»: роз'яснення

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Чи можуть зменшити субсидію через отримання «Пакунку школяра»: роз'яснення
В ПФУ пояснили, чи впливає Пакунок школяра на розмір субсидії
фото: glavcom.ua

При нарахуванні субсидії враховуються доходи сім’ї, але є винятки – зокрема, це стосується грошової допомоги «Пакунок школяра»

В Україні діє система житлових субсидій, яка допомагає громадянам сплачувати комунальні послуги. Напередодні навчального року частина українців почала отримувати ще один вид допомоги від держави – «Пакунок школяра». «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України розповідає, чи буде його враховано до сукупного доходу сім'ї при призначенні житлової субсидії.

Як зазначили у Пенсійному фонді, житлова субсидія обчислюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. До сукупного доходу включаються, зокрема:

  • заробітна плата;
  • пенсія;
  • стипендія, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;
  • соціальні виплати;
  • допомога по безробіттю, інші страхові виплати;
  • грошові перекази, отримані із-за кордону;
  • дивіденди від цінних паперів;
  • інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна.

У відомстві додали, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 7 липня 2025 року № 809, «Пакунок школяра» не впливає на нарахування будь-яких видів соціальної допомоги, включно з житловою субсидією.

Нагадаємо, «Пакунок школяра» – це складова нової комплексної державної програми підтримки родин з дітьми. Вона передбачає одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень, щоб придбати все необхідне для навчання першокласників: канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття. За умовами програми, отримати допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. 

Пізніше перший віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що для отримання допомоги необхідно подати заявку до 15 листопада 2025 року. Це можна зробити двома способами - онлайн і офлайн. 

Теги: субсидія навчання Пенсійний фонд послуги піклування школа

Чи можуть зменшити субсидію через отримання «Пакунку школяра»: роз'яснення
Чи можуть зменшити субсидію через отримання «Пакунку школяра»: роз'яснення
Супермаркети кардинально змінили підхід до продажу буряків: в чому причина
Супермаркети кардинально змінили підхід до продажу буряків: в чому причина
Хто може вийти на пенсію раніше: пояснення Пенсійного фонду
Хто може вийти на пенсію раніше: пояснення Пенсійного фонду
В Україні різко дешевшають яблука: скільки коштують у супермаркетах
В Україні різко дешевшають яблука: скільки коштують у супермаркетах
Spotify оголошує про підвищення цін
Spotify оголошує про підвищення цін
Де в Україні найдорожча оренда квартир: одне із міст несподівано обігнало Київ та Львів
Де в Україні найдорожча оренда квартир: одне із міст несподівано обігнало Київ та Львів

