Новий сервіс для студентів: як поселитися в гуртожиток через «Дію»

Тепер студентам можна швидко поселитись в гуртожиток

Станом на зараз 23 українських університети підключені до сервісу, що спрощує заселення студентів у гуртожитки

Студенти тепер можуть онлайн зареєструвати місце проживання в гуртожитку через «Дію». Про запуск нового сервісу розповіли у Telegram-каналі застосунку, повідомляє «Главком».

Як студенту змінити місце проживання

Для реєстрації місця проживання потрібно:

авторизуватися у «Дії»;

у кабінеті обрати «Послуги», потім «Зміна місця проживання»;

вказати навчальний заклад і гуртожиток;

за потреби додати номер і дату договору;

підписати заяву Дія.Підписом або накласти КЕП і відправити.

Після схвалення заяви уповноваженою особою університету студент отримає сповіщення про оплату адмінзбору. Далі система автоматично передасть інформацію органу реєстрації місця проживання. Стежити за статусом можна в кабінеті на порталі «Дія».

Наразі 23 українських університети підключені до сервісу, що спрощує заселення студентів у гуртожитки. Повний перелік можна подивитись за посиланням.

Скористатись сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків. Також вони повинні підписати договір про проживання в гуртожитку.

Нагадаємо, нещодавно в «Дії» стартувала програма «Пакунок школяра». Вона передбачає одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень, щоб придбати все необхідне для навчання першокласників: канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття.

Невдовзі на порталі «Дія» запрацюють шість нових сервісів. Серед них е-Нотаріат, Шлях пораненого та Базова соціальна допомога. Нині Міністерство цифрової трансформації працює над тим, щоб люди могли замовити в «Дії» витяг про несудимість з апостилем з доставкою.