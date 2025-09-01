Головна Київ Новини
Новий навчальний рік у Києві: скільки дітей сіли за парти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Новий навчальний рік у Києві: скільки дітей сіли за парти
Цього року за парти в столичних школах сядуть 18,6 тисячі першокласників
фото з відкритих джерел

Кличко наголосив, що безпека дитячих навчальних закладів залишається головним пріоритетом для міської влади

Сьогодні, 1 вересня, у столиці розпочався новий навчальний рік. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що понад 376 тисяч дітей пішли до столичних закладів освіти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

За словами мера, цьогоріч у школах Києва навчатимуться 278 тисяч учнів, з яких 18,6 тисячі – першокласники. Також до дитячих садків пішли понад 64 тисячі вихованців.

Мер Києва привітав учнів, батьків і педагогів з початком нового навчального року.

Віталій Кличко наголосив, що безпека залишається головним пріоритетом для міської влади. Від початку повномасштабного вторгнення місткість укриттів в освітніх закладах збільшили на 145 тисяч місць.

Наразі укриття можуть одночасно вмістити до 360 тисяч людей і обладнані всім необхідним: резервним освітленням, джерелами живлення, вентиляцією та Wi-Fi. Також триває відновлення закладів освіти, пошкоджених внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, для 3,5 млн українських дітей починається навчальний рік. Усе більше школярів повертається до очного навчання: майже 2,3 млн учнів навчатимуться очно, дистанційно – на 103 тис. учнів менше, ніж торік.

До слова, в анексованому Криму спостерігається значне зменшення кількості дітей, які вступають до перших класів. У Севастополі, за даними Центру Національного Спротиву, станом на 25 серпня до шкіл записалися лише 4211 учнів. Для порівняння, у 2022 році кількість першокласників становила 6220, у 2023-му – 6105, а у 2024-му – близько 5000. Таким чином, за останні три роки кількість дітей, які йдуть до першого класу, зменшилася майже на третину.

