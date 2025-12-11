Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

В університетах України з'явиться «нульовий курс»: що це таке

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В університетах України з'явиться «нульовий курс»: що це таке
Абітурієнтам рекомендовано стежити за оголошеннями на офіційних сайтах університетів щодо старту набору на «нульовий курс»
фото: kyivmaps.com

«Нульовий курс» триватиме від трьох до шести місяців та направлений на підготовку випускників до НМТ

В українських закладах вищої освіти планують запровадити «нульовий курс», де випускники шкіл матимуть змогу підготуватися до Національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це інформує «Главком», посилаючись на пресслужбу Міністерства освіти і науки України (МОН).

У відомстві повідомили, що Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт під назвою «зимовий вступ».

МОН пояснило, що «нульовий курс» триватиме від трьох до шести місяців. Обов'язкова програма включатиме такі предмети:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України;
  • один предмет на вибір (іноземна мова, природничі науки або література).

Кожен предмет передбачає 90 аудиторних годин. Навчання може бути організоване як у денній, так і в дистанційній формі.

Гранти на оплату навчання, стипендії та проживання в гуртожитках зможуть отримати такі категорії вступників:

  • мешканці тимчасово окупованих територій;
  • ветерани;
  • військовослужбовці.

Міністерство звернуло увагу на важливість вибору університету заздалегідь: у разі подальшого вступу до того ж закладу випускник «нульового курсу» зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала, залежно від обраної спеціальності.

Абітурієнтам також рекомендовано стежити за оголошеннями на офіційних сайтах університетів щодо старту набору, графіків та умов участі у програмі для пільгових категорій.

Нагадаємо, в Україні планують провести перевірку близько 50 коледжів та закладів вищої освіти. Йдеться про університети, де зафіксовано найбільшу кількість студентів віком 25 років та більше. Про це у коментарі для Укрінформу повідомив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

«Ми продовжуємо такі перевірки. До кінця року планується провести кілька перевірок, а на початку наступного навчального року робота триватиме. Ми запланували ще 50 коледжів і закладів вищої освіти перевірити. А скільки може бути відраховано? Побачимо за результатами», – заявив Руслан Гурак. За його словами, найбільше службу якості освіти цікавлять коледжі.

До слова, цього навчального року олімпіадний і турнірний рух в Україні відбувається за оновленими правилами. Тепер українські школярі, які тимчасово перебувають за кордоном, зможуть взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах. 

«Ті, хто продовжує навчання в українських закладах загальної середньої, професійної або фахової передвищої освіти, зможуть долучитися до ІІ етапу олімпіад у дистанційному форматі – у складі закордонного округу (за аналогією з областю)», – йдеться в повідомленні Міністерства освіти та науки.

Теги: навчання університет МОН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами глави уряду, наразі офіцерів запасу готують 33 кафедри українських вишів
Свириденко: Військова підготовка для студентів-медиків стане обов’язковою
5 грудня, 20:32
Міський голова висловив впевненість, що депутати Київради підтримають проєкт рішення про збільшення фінансування захисників
Київрада збільшує фінансування захисників ще на 800 млн грн: на що підуть кошти
4 грудня, 11:53
Івановська нагадала про права дітей та мовний закон
Мовна омбудсменка відреагувала на скандал із російською мовою у дитсадку
1 грудня, 20:29
МОН реформує мережу закладів професійної освіти
МОН реформує мережу закладів професійної освіти
21 листопада, 16:54
Проректору загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
21 листопада, 15:28
Світлану Чернишову не бачили на роботі з кінця жовтня
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
21 листопада, 14:40
Фінляндія розпочала військові навчання біля кордону з РФ
Фінляндія проводить навчання біля кордону з РФ
17 листопада, 16:13
Демонтовані люстри-молекули лежали на території корпусу
КПІ спростував чутки про викинуті люстри-молекули і пояснив, для чого їх зняли
12 листопада, 17:58
«Метінвест Політехніка» готує нове покоління українських інженерів
Єдиний виш в Україні, який готує реальних інженерів promo
11 листопада, 13:57

Наука та освіта

В університетах України з'явиться «нульовий курс»: що це таке
В університетах України з'явиться «нульовий курс»: що це таке
Служба якості освіти перевірить коледжі та університети з аномальною кількістю 25-річних студентів 
Служба якості освіти перевірить коледжі та університети з аномальною кількістю 25-річних студентів 
Син Галущенка вчиться у швейцарському коледжі за $200 тис. на рік: розслідування
Син Галущенка вчиться у швейцарському коледжі за $200 тис. на рік: розслідування
В Україні вдвічі зросте стипендія. Мінфін назвав розмір та дату підвищення виплат
В Україні вдвічі зросте стипендія. Мінфін назвав розмір та дату підвищення виплат
16-річна українка в Уельсі досліджує сонячні панелі для космічних місій
16-річна українка в Уельсі досліджує сонячні панелі для космічних місій
В Україні тривають масштабні перевірки університетів і коледжів: шукають студентів старше 25 років
В Україні тривають масштабні перевірки університетів і коледжів: шукають студентів старше 25 років

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua