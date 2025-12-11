В університетах України з'явиться «нульовий курс»: що це таке

Абітурієнтам рекомендовано стежити за оголошеннями на офіційних сайтах університетів щодо старту набору на «нульовий курс»

«Нульовий курс» триватиме від трьох до шести місяців та направлений на підготовку випускників до НМТ

В українських закладах вищої освіти планують запровадити «нульовий курс», де випускники шкіл матимуть змогу підготуватися до Національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це інформує «Главком», посилаючись на пресслужбу Міністерства освіти і науки України (МОН).

У відомстві повідомили, що Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт під назвою «зимовий вступ».

МОН пояснило, що «нульовий курс» триватиме від трьох до шести місяців. Обов'язкова програма включатиме такі предмети:

українська мова;

математика;

історія України;

один предмет на вибір (іноземна мова, природничі науки або література).

Кожен предмет передбачає 90 аудиторних годин. Навчання може бути організоване як у денній, так і в дистанційній формі.

Гранти на оплату навчання, стипендії та проживання в гуртожитках зможуть отримати такі категорії вступників:

мешканці тимчасово окупованих територій;

ветерани;

військовослужбовці.

Міністерство звернуло увагу на важливість вибору університету заздалегідь: у разі подальшого вступу до того ж закладу випускник «нульового курсу» зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала, залежно від обраної спеціальності.

Абітурієнтам також рекомендовано стежити за оголошеннями на офіційних сайтах університетів щодо старту набору, графіків та умов участі у програмі для пільгових категорій.

Нагадаємо, в Україні планують провести перевірку близько 50 коледжів та закладів вищої освіти. Йдеться про університети, де зафіксовано найбільшу кількість студентів віком 25 років та більше. Про це у коментарі для Укрінформу повідомив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

«Ми продовжуємо такі перевірки. До кінця року планується провести кілька перевірок, а на початку наступного навчального року робота триватиме. Ми запланували ще 50 коледжів і закладів вищої освіти перевірити. А скільки може бути відраховано? Побачимо за результатами», – заявив Руслан Гурак. За його словами, найбільше службу якості освіти цікавлять коледжі.

До слова, цього навчального року олімпіадний і турнірний рух в Україні відбувається за оновленими правилами. Тепер українські школярі, які тимчасово перебувають за кордоном, зможуть взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах.

«Ті, хто продовжує навчання в українських закладах загальної середньої, професійної або фахової передвищої освіти, зможуть долучитися до ІІ етапу олімпіад у дистанційному форматі – у складі закордонного округу (за аналогією з областю)», – йдеться в повідомленні Міністерства освіти та науки.