Вступна кампанія-2025: заступник міністра розповів про перші результати

За словами Винницького, усього рекомендації до зарахування отримали 176 376 вступників

В Україні стали відомі перші результати вступної кампанії-2025. Рекомендації до зарахування можна перевірити в електронних кабінетах вступників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook заступника міністра освіти та науки України Михайла Винницького.

«Алгоритм адресного розміщення спрацював — і спрацював так, як і було задумано: за логікою виставлених пріоритетів і результатів вступників. Це робить систему вступу зрозумілішою, справедливішою і чеснішою. А ще – підсилює відповідальність вибору», – розповів він.

За словами Винницького, усього рекомендації до зарахування отримали 176 376 вступників. З них:

65 493 – на бюджет;

110 883 – на контракт (у тому числі ті, хто отримав грант).

Серед тих, хто пройшов на бюджет:

61 178 – на денну форму навчання;

4 315 – на заочну.

Загалом було створено близько 210 тисяч електронних кабінетів. Заступник міністра додав, що 195 тисяч вступників подали заяви, а ще близько 20 тисяч – не отримали жодної рекомендації за жодним пріоритетом, але ще матимуть шанс вступити на контракт після 11 серпня.

«Нагадую: якщо навпроти однієї з ваших заяв з’явився статус «Рекомендовано» — це саме та заява, за якою можна навчатися. Для зарахування потрібно виконати відповідні вимоги до 18:00 9 серпня», – наголосив він.

Зазначимо, вступна кампанія розпочалась з 1 липня. З цього дня вступники могли створювати електронні кабінети та завантажувати в них необхідні документи. відбувається вона повністю в онлайн-форматі й проходить за чітко визначеним графіком.