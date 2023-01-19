Скандал: компанія скасувала співбесіду через вимогу кандидатки спілкуватися українською

Йдеться про компанію Budhouse Group

Компанія Budhouse Group скасувала співбесіду претендентці на вакансію, яка наголосила у резюме, що спілкується виключно українською та англійською і не буде співпрацювати з тими, хто не поважає державну мову. Про випадок у Facebook розповіла Наталія Бушковська, яка розмістила скріни переписки кандидатки на вакансію з менеджментом компанії.

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«В Україні страшенно ображають російськомовних! А україномовних ні. Взагалі. Просто ввічливо відмовляють у співбесіді. Якщо шо - то це дискримінація», – так прокоментувала свій допис Наталія Бушковська.

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Після розголосу у соцмережах менеджменту Budhouse Group довелося пояснювати свою позицію, адже спочатку співбесіду таки призначили. Правда, можливість коментувати своє пояснення ситуації у Facebook Budhouse Group обмежила.

«В резюме Юлії (кандидатки на вакансію – Главком) вказано: «...відповідайте на резюме лише українською або англійською... інші я не розумію і співпрацювати з компаніями, які не вміють вести комунікацію державною мовою я не буду.." (скрін додаємо). Наша компанія є багатомовною, багато хто спілкується українською, багато хто російською та навіть болгарською, але українську розуміють та використовують усі, незалежно від того, яку мову більше вживають. Але це ні в якому разі не говорить про наше зневажливе ставлення до державної мови!» – так пояснили свій вчинок у Budhouse Group.

Користувачі Facebook з подивом дізналися, що такі історії ще трапляються на 11-му місяці війни з Росією.

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Про ситуацію також повідомленого Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

До слова, днями у Львові виник скандал довкола школи №87. Там начебто звільнили вчительку за прохання до учня-переселенця розмовляти українською. Таку інформацію оприлюднила письменниця та активістка Лариса Ніцой. Однак начальник управління освіти у Львівській міськраді Андрій Закалюк цей факт спростував. Після чого шквал критики вже наздогнав саму Ларису Ніцой. Тим часом, вона переконує, конфлікт на мовному ґрунті в школі таки існує, а громадськість і журналісти не до кінця розібралися в ситуації.

Тим часом на Донеччині шестеро поліцейських притягнуто до відповідальності за ігнорування мовного закону. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.