Демократи заблокували швидкий вихід США з шатдауну

Демократи заявили, що не підтримають виділення додаткових 10 млрд доларів для ICE

Демократи в Палаті представників США повідомили керівництву Республіканської партії, що не братимуть участі в прискореному ухваленні пакета фінансування уряду. Це, як пише The Hill, суттєво ускладнило план спікера Палати представників Майка Джонсона швидко відновити роботу уряду після початку часткового шатдауну, передає «Главком».

Республіканці розраховували провести голосування за спеціальною процедурою, яка дозволяє ухвалювати закони швидше, але потребує підтримки двох третин депутатів, зокрема значної кількості демократів. Після їхньої відмови цей сценарій став неможливим.

Тепер пакет фінансування, найімовірніше, доведеться розглядати за звичайною процедурою, що займе більше часу і вимагатиме майже повної дисципліни серед республіканців, які мають мінімальну більшість.

Демократи заявили, що не підтримають виділення додаткових 10 млрд доларів для ICE, доки не буде погоджено реформу роботи відомства. Демократи вимагають обмеження повноважень Імміграційної та митної служби США (ICE) після загибелі громадян США під час операцій федеральних агентів у Міннеаполісі. Зокрема, йдеться про заборону носіння масок агентами, обов’язкові нагрудні камери та припинення агресивних патрулювань.

Республіканці у відповідь звинуватили демократів у політичних іграх. Конгресмен Чіп Рой заявив, що демократи фактично блокують фінансування уряду, хоча компроміс, за його словами, уже був досягнутий.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп і демократи в Сенаті досягли попередньої домовленості, яка має допомогти уникнути масштабного припинення роботи уряду США.