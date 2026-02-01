Головна Світ Політика
search button user button menu button

Демократи заблокували швидкий вихід США з шатдауну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Демократи заблокували швидкий вихід США з шатдауну
Республіканці у відповідь звинуватили демократів у політичних іграх
фото: АР

Демократи заявили, що не підтримають виділення додаткових 10 млрд доларів для ICE

Демократи в Палаті представників США повідомили керівництву Республіканської партії, що не братимуть участі в прискореному ухваленні пакета фінансування уряду. Це, як пише The Hill, суттєво ускладнило план спікера Палати представників Майка Джонсона швидко відновити роботу уряду після початку часткового шатдауну, передає «Главком».

Республіканці розраховували провести голосування за спеціальною процедурою, яка дозволяє ухвалювати закони швидше, але потребує підтримки двох третин депутатів, зокрема значної кількості демократів. Після їхньої відмови цей сценарій став неможливим.

Тепер пакет фінансування, найімовірніше, доведеться розглядати за звичайною процедурою, що займе більше часу і вимагатиме майже повної дисципліни серед республіканців, які мають мінімальну більшість.

Демократи заявили, що не підтримають виділення додаткових 10 млрд доларів для ICE, доки не буде погоджено реформу роботи відомства. Демократи вимагають обмеження повноважень Імміграційної та митної служби США (ICE) після загибелі громадян США під час операцій федеральних агентів у Міннеаполісі. Зокрема, йдеться про заборону носіння масок агентами, обов’язкові нагрудні камери та припинення агресивних патрулювань.

Республіканці у відповідь звинуватили демократів у політичних іграх. Конгресмен Чіп Рой заявив, що демократи фактично блокують фінансування уряду, хоча компроміс, за його словами, уже був досягнутий.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп і демократи в Сенаті досягли попередньої домовленості, яка має допомогти уникнути масштабного припинення роботи уряду США. 

Читайте також:

Теги: Сенат США обмеження фінансування Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каракас бомблять, а відлуння докочується до Москви
Вибухи у Каракасі – відлуння у Москві
3 сiчня, 11:57
Трамп стверджує, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США
«Гренландія належить її народу». Європейські лідери зробили заяву на тлі погроз США
6 сiчня, 16:35
Наслідки атаки на Дніпро
Атака на Дніпро, заяви Трампа: головне за ніч
7 сiчня, 05:51
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
12 сiчня, 05:20
Грем після діалогу з Зеленським заявив про нові санкції
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
Трамп запросив Україну до «Ради миру». Зеленський розповів про «підводні камені»
Трамп запросив Україну до «Ради миру». Зеленський розповів про «підводні камені»
20 сiчня, 13:54
Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати будуть керувати Венесуелою до моменту настання стабільності
Трамп повідомив, хто керуватиме Венесуелою після повалення режиму Мадуро
3 сiчня, 19:28
Посланці Трампа планують поїздку до Москви для зустрічі з Путіним
Спецпосланці Трампа знову зустрінуться з Путіним: деталі
14 сiчня, 11:01
Час відключень може змінюватися
Три години зі світлом, 10 – без: у Києві тривають жорсткі екстрені відключення
14 сiчня, 13:58

Політика

США відновлюють місію у Венесуелі після семирічної дипломатичної паузи
США відновлюють місію у Венесуелі після семирічної дипломатичної паузи
Трамп дозволив імміграційним агентам діяти «дуже жорстко» під час протестів
Трамп дозволив імміграційним агентам діяти «дуже жорстко» під час протестів
Демократи заблокували швидкий вихід США з шатдауну
Демократи заблокували швидкий вихід США з шатдауну
Путін заявив про нові поставки зброї до африканських країн
Путін заявив про нові поставки зброї до африканських країн
WSJ: Трамп доручив підготувати план швидкого удару по Ірану без затяжної війни
WSJ: Трамп доручив підготувати план швидкого удару по Ірану без затяжної війни
Затримання п'ятирічної дитини агентами ІСЕ: суд наказав звільнити хлопчика
Затримання п'ятирічної дитини агентами ІСЕ: суд наказав звільнити хлопчика

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua