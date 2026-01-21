Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд компенсувати громадам витрати на підвищення зарплат соцпрацівників

Головна Країна Події в Україні
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Підвищення оплати праці соціальних працівників є правильним і давно назрілим кроком»

Асоціація прифронтових міст та громад звернулася до уряду із закликом знайти ресурс для підвищення оплати праці соціальним працівникам, та ініціювати відповідні зміни до Державного бюджету. Рішення про звернення було ухвалене під час Конференції АПМГ, участь в якій взяли понад 300 прифронтових громад.

Очільник АПМГ, міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що з 1 січня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №1750, згідно з якою передбачено підвищення оплати праці працівників, які надають соціальні та реабілітаційні послуги. Водночас механізм фінансового забезпечення такого рішення перекладено на бюджети громад, які переважно не мають необхідного для цього ресурсу.

«Підвищення оплати праці соціальних працівників є правильним і давно назрілим кроком, адже саме вони забезпечують соціальну стійкість громад, особливо в прифронтових регіонах. Але ухвалення рішення не створює ресурсу для його реалізації. Якщо фінансування з боку держави відсутнє, навантаження автоматично перекладається на місцеві бюджети», – наголосив Ігор Терехов.

Він зазначив, що прифронтові громади працюють в умовах обмеженої дохідної бази та підвищених витрат, пов’язаних із безпекою, відновленням інфраструктури, енергетикою та проходженням складного опалювального сезону.

«За відсутності фінансового ресурсу громади опиняються перед вибором – або скорочувати соціальних працівників, або переводити їх на неповну зайнятість, що нівелює мету урядового рішення. Тому фінансування має бути врегульоване на рівні державної бюджетної політики. Перекладання витрат на місцевий рівень створює несправедливі системні перекоси. Без компенсаційного механізму виникає бюджетний ризик, який швидко стає управлінським, змушуючи міста перебалансовувати свої обмежені ресурси між пріоритетними та життєво важливими витратними статтями», – зазначив Ігор Терехов.
Цю позицію підтримали й інші учасники Асоціації прифронтових міст і громад.

«Планування місцевих бюджетів відбувалося до ухвалення постанови Кабміну, відповідно громадами його реалізація не була передбачена. Більше того, реальне наповнення місцевих бюджетів не відповідає тим показникам зростання зарплат соцпрацівників, які задекларовані урядом. Тому ми наполягаємо на необхідності державної підтримки – через субвенції або інші механізми компенсації», – наголосив секретар Нікопольської міської ради Сергій Завгородній.

