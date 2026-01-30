Головна Світ Політика
США знову за крок від шатдауну. Сенат заблокував пакет витрат

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
США знову за крок від шатдауну. Сенат заблокував пакет витрат
Трамп заявив, що його адміністрація працює в двопартійному форматі, щоб уникнути шатдауну
47 сенаторів-демократів разом із вісьмома республіканцями заблокували фінансування ICE та низки інших агентств

Сполучені Штати опинилися на межі часткового припинення роботи уряду (шатдауну) після того, як демократи в Сенаті заблокували масштабний законопроєкт про державні витрати на тлі конфлікту з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо жорсткої імміграційної політики. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Фінансування низки федеральних відомств спливає опівночі в п’ятницю, і без досягнення компромісу уряд може бути змушений частково припинити роботу вже з суботи.

Демократи вимагають обмеження повноважень Імміграційної та митної служби США (ICE) після загибелі громадян США під час операцій федеральних агентів у Міннеаполісі. Зокрема, йдеться про заборону носіння масок агентами, обов’язкові нагрудні камери та припинення агресивних патрулювань.

Усі 47 сенаторів-демократів разом із вісьмома республіканцями заблокували фінансування ICE та низки інших агентств, не дозволивши набрати 60 голосів, необхідних для подолання процедурної перешкоди.

Лідер республіканців у Сенаті Джон Тун заявив, що переговори просуваються. «Я брав участь у дуже конструктивних дискусіях, тому налаштований обережно оптимістично», – сказав він.

Президент Дональд Трамп також заявив, що його адміністрація працює в двопартійному форматі, щоб уникнути шатдауну.

Втім, якщо угоди не буде досягнуто, частковий шатдаун може торкнутися широкого спектра державних функцій, тоді як демократи пропонують відокремити фінансування Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), до якого входить ICE, щоб забезпечити безперебійну роботу Пентагону, програм охорони здоров’я та інших ключових відомств.

Сторони також обговорюють можливість тимчасового продовження фінансування DHS, щоб виграти час для переговорів. За даними джерел, частина вимог демократів може бути включена до оновленого законопроєкту.

Будь-які зміни, ухвалені Сенатом, також мають отримати схвалення Палати представників, яку контролюють республіканці.

The Hill нагадує, що США лише нещодавно оговталися від найдовшого в історії 43-денного шатдауну. Якщо до кінця січня політики не домовляться щодо фінансування DHS, частина державних установ знову закриється, що паралізує надання послуг громадянам та роботу багатьох міністерств.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року пезидент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування, що офіційно завершує найтриваліший у історії США шатдаун, який тривав рекордні 43 дні. 

Теги: фінансування обмеження США уряд

