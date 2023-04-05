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У вишах може збільшитися кількість бюджетних місць на окремих спеціальностях: перелік

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У вишах може збільшитися кількість бюджетних місць на окремих спеціальностях: перелік
Цьогоріч до закладів вищої освіти вступатимуть приблизно 229 тис. осіб
фото з відкритих джерел

Приблизно 30-40% абітурієнтів будуть вчитися на державному замовленні

Міністерство освіти і науки пропонує збільшити в 2023 році кількість бюджетних місць на ІТ-спеціальностях та фахах, які будуть потрібні для відбудови країни. Відповідну пропозицію МОН подало до постанови, якою Мінекономіки врегулює цьогорічну кількість бюджетних місць у вишах.

Зокрема, окрім ІТ, йдеться про інженерні спеціальності, електротехніку, фізику, хімію, середню освіту, будівельні спеціальності та архітектуру. Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону.

Крім того, відомство просило збільшити державне замовлення на деякі філологічні спеціальності. 

«У нас є мови, які потребують особливої державної підтримки: українська, кримськотатарська. Ці мови, ми вважаємо, заслуговують на те, щоб діточки вивчали їх за рахунок державного бюджету», – заявив Вітренко.

Водночас він додав, що держзамовлення для юристів та економістів не збільшуватиметься.

За оцінками МОН, цьогоріч до закладів вищої освіти вступатимуть приблизно 229 тис. осіб.

На молодшого бакалавра планується виділити приблизно 35 тис. бюджетних місць, на бакалавра – майже 77 тис. місць денної форми навчання і дев’ять тис. – для заочної. 

У міністерстві сподіваються, що приблизно 30-40% абітурієнтів будуть вчитися на державному замовленні.

Майже 15-20% бюджетних місць буде надано пільговим категоріям абітурієнтів. 

Нагадаємо, що 3 квітня розпочалася реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті 2023 року.

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Теги: навчання освіта університет Держбюджет Міністерство освіти і науки

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