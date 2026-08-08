У 250 академічних ліцеях стартувало оновлення STEM-просторів

У STEM-кабінетах і лабораторіях діти розв'язують реальні життєві задачі, проводять досліди та створюють власні проєкти

Компанія ДТЕК долучилася до реалізації проєкту Modern Learning Spaces, у межах якого в 250 академічних ліцеях у 22 регіонах України розпочали ремонт сучасних STEM-кабінетів і лабораторій. Про це йдеться в повідомленні Big City Lab.

«У 250 академічних ліцеях, у 22 регіонах України розпочато ремонт кабінетів STEM-напрямку. Це один з етапів проєкту Modern Learning Spaces, що має на меті за допомогою оновлення освітніх просторів змінити логіку навчання», – йдеться в ньому

До реалізації проєкту долучилася Група ДТЕК, яка разом із «Метінвестом» підтримала роботу команди Implementation Support Team. Команду формує та координує Фонд Східна Європа, який також забезпечує методологічний і експертний супровід та контроль якості реалізації проєкту.

Modern Learning Spaces реалізується Міністерством освіти і науки України в межах програми LEARN, що впроваджується спільно зі Світовим банком. Мета проєкту – створити сучасні навчальні простори, які допоможуть розвивати STEM-освіту та готувати більше інженерних, технічних і природничих фахівців.