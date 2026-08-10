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Попри війну Україна продовжує реформу науки, – Ганна Толстанова

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Попри війну Україна продовжує реформу науки, – Ганна Толстанова
Ганна Толстанова назвала головні зміни в українській науці під час війни

Війна стала випробуванням для української науки, але не зупинила її реформування та цифровізацію

Повномасштабна війна не зупинила реформування української науки. Навпаки, Україна прискорила модернізацію системи управління дослідженнями та її інтеграцію до європейського наукового простору. Про це у колонці для The Brussels Times пише засновниця громадської організації «Професійна мережа менеджерів освіти та науки України» (PNRM Ukraine) Ганна Толстанова.

За її словами, повномасштабне вторгнення Росії стало важким випробуванням для системи вищої освіти та науки. Попри пошкоджену інфраструктуру, обмежені ресурси, порушення освітнього процесу та виїзд багатьох дослідників за кордон, Україна не відклала реформи, а продовжила їх реалізацію. Одним із прикладів такої адаптації став розвиток дистанційного навчання, який підтримує проєкт Digital University – Open Ukrainian Initiative (DigiUni).

«Досвід України свідчить, що інституційна стійкість – це не лише здатність протистояти кризі, а й здатність проводити реформи та впроваджувати інновації в умовах тиску та безпрецедентних викликів», – зазначає Ганна Толстанова.

Вона також звертає увагу, що, попри війну, Україна поступово збільшує державні інвестиції у науку. Якщо сьогодні вони становлять близько 0,4% ВВП, то в середньостроковій перспективі мають зрости до 1,7% ВВП, що перевищує рекомендований ЮНЕСКО мінімальний рівень у 1% валового внутрішнього продукту. Крім того, провідні університети вже залучені до виконання оборонних досліджень через мережу спеціалізованих наукових центрів.

За словами експертки, отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС означало не лише політичне рішення, а й початок глибших змін у сфері освіти та науки. Йдеться, зокрема, про поступове наближення до стандартів Європейського простору вищої освіти (EHEA) та Європейського дослідницького простору (ERA).

На думку Ганни Толстанової, саме поєднання інституційної стійкості, послідовних реформ і європейської інтеграції створює основу для формування сучасної, конкурентоспроможної системи науки, здатної зробити внесок як у післявоєнне відновлення України, так і в розвиток європейського дослідницького простору.

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Теги: інвестиції навчання Україна освіта

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