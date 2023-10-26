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Чи довіряють українці Євросоюзу та НАТО: результати соцопитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи довіряють українці Євросоюзу та НАТО: результати соцопитування
65% українців довіряють Європейському Союзу, тоді як НАТО – 59%
фото з відкритих джерел

25% опитаних українців не довіряють ЄС, натомість у НАТО рівень недовіри трохи вищий і складає 28%

65% українців довіряють Європейському Союзу, тоді як НАТО – 59%. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене на замовлення Консультативної місії ЄС.

Не довіряють ЄС 25% опитаних, у НАТО рівень недовіри трохи вищий: 28%. Значна частка тих, хто не довіряє, може бути пов’язаною з відчуттям недостатності або недостатньої швидкості чи рішучості підтримки України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Рівень довіри українців до різних інституцій
Рівень довіри українців до різних інституцій
фото: скріншот

При цьому 73% респондентів на регулярній основі, не рідше ніж раз на тиждень, отримують інформацію про зусилля ЄС з допомоги Україні під час війни.

Водночас є протилежне сприйняття корисності й достатності допомоги. Хоча 75% визнають допомогу корисною, проте водночас лише 34% вважають її достатньою. 56% опитаних вважають, що допомога ЄС є недостатньою.

За даними цього ж опитування, більшість українців – 60% – готові на відкладення в часі вступу в ЄС, щоб Україна могла відстояти свої інтереси під час переговорів з Євросоюзом. Разом з цим лише 27% українців віддають перевагу прискореному темпу інтеграції в ЄС і підтримують схвалення всіх законів та вимог Євросоюзу. Натомість 5% опитаних. взагалі проти членства України у ЄС.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Європейського союзу не змогли ухвалити спільного рішення про виділення нової військової допомоги для України. На заваді стала Угорщина.

До слова, Україна назвала головні перешкоди на шляху початку переговорів про вступ до ЄС.

Теги: НАТО українці соцопитування Європейський союз

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