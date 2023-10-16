Євросоюз ухвалив заяву щодо ситуації на Близькому Сході

Члени Євросоюзу закликали ХАМАС негайно визволити всіх заручників без попередніх умов

Члени Європейської Ради затвердили заяву, яка визначає спільну позицію ЄС щодо ситуації на Близькому Сході. Європейський Союз рішуче засудив ХАМАС та його жорстокі атаки проти Ізраїлю. Про це йдеться на сайті відомства.

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«Європейський Союз рішуче засуджує ХАМАС і його жорстоку і невиборну терористичну атаку в Ізраїлі і глибоко сумує про втрату життів. Немає жодних виправдань для терору. Ми рішуче підкреслюємо, що Ізраїль має право захищати себе, згідно з гуманітарним і міжнародним правом, невиборчої атаки», – йдеться у спільній заяві.

Крім цього, у заяві рішуче наголосили «на праві Ізраїлю захищатися відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед обличчям таких насильницьких і невибіркових нападів».

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Члени Євросоюзу закликали ХАМАС негайно визволити всіх заручників без попередніх умов. Вони також підтвердили важливість надання термінової гуманітарної допомоги та висловили готовність підтримувати громадянське населення у координації з партнерами.

7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

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До слова, у Білому домі підтвердили ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю.

Також прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запросив президента США Джо Байдена відвідати Ізраїль цього тижня.