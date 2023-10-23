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Боротьба з нелегальною міграцією: очільник МВС Кіпру розповів про план

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Боротьба з нелегальною міграцією: очільник МВС Кіпру розповів про план
Кіпр активно вживає заходів, аби не допустити збільшення кількості незаконних мігрантів
фото з відкритих джерел

Очільник МВС Кіпру: «Потік біженців скорочується»

Кількість незаконних мігрантів на Кіпрі поступово скорочується. Так, міграційні потоки через Зелену лінію скоротилися на 50%, з країн Африки – на 76%. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Костянтинос Іоанну. Ці дані він пояснив реалізацією деяких положень європейського Плану дій для Східного Середземномор'я, пише «Вісник Кіпру». План дій було представлено Єврокомісією 18 жовтня.

Пояснимо: значна частина нелегалів проникає на Кіпр через так звану зелену лінію – 180-кілометрову буферну зону, що розділяє Кіпр на території проживання грецької та турецької громад, яку контролюють Збройні сили ООН з підтримки миру на Кіпрі. Контроль за цією зоною розділення здійснюється на особливих умовах, оскільки зелена лінія на Кіпрі не вважається зовнішнім кордоном Євросоюзу. Найчастіше на Кіпр прибувають нелегальні мігранти із Сирії, які добираються до острова транзитом через Туреччину та вдаються до послуг морських контрабандистів у районі міста Мерсін.

«Ми раді, що до плану дій включили майже всі тези, які ми запропонували у травні під час моєї поїздки до Брюсселя та у ході презентації для голів дипломатичних місій держав ЄС», – сказав Іоанну. Глава МВС подякував віце-президенту Європейської комісії Маргарітісу Схінасу та єврокомісару з внутрішніх справ Ільву Йоханссон «за величезні зусилля, які вони доклали», щоб цей план став реальністю.

План дій включає 29 цільових оперативних заходів у низці напрямків, зокрема:

  • запобігання незаконним в'їздам;
  • боротьба з людським трафіком;
  • розробка легальних міграційних маршрутів;
  • посилення прикордонного контролю на східно-середземноморському маршруті;
  • зміцнення співробітництва з питань репатріацій;
  • удосконалення процедур надання статусу біженця;
  • підтримка належної інфраструктури щодо прийому біженців.

Реалізація цього плану зробить управління міграційними потоками ефективнішим, вважає Іоанну. «Деякі положення вже реалізуються неофіційно. У поєднанні з нашими власними діями маємо відчутні результати», – наголосив глава МВС. Він уточнив, що міграційні потоки через Зелену лінію скоротилися на 50%, а країн Африки – на 76%. «За практичної реалізації інших заходів плану ми досягнемо ще кращих результатів», – сказав Іоанну.

До слова, іще влітку влада Кіпру закликала до того, що Євросоюз має вжити адресних заходів для боротьби з нелегальною міграцією, і виступили за якнайшвидше завершення роботи над планом дій для Східного Середземномор'я. Про це заявляв міністр внутрішніх справ республіки Костянтинос Іоанну.

«Вирішення міграційної проблеми не може і не повинно обмежуватися репресивними заходами з боку країн-членів ЄС. Оскільки ми маємо справу з міжнародним явищем, Євросоюз має вжити адресних заходів у контексті зовнішнього виміру з головною метою скорочення та запобігання міграційних потоків, щоб ними могли управляти країни-члени першого прийому», – наводить слова міністра урядове Бюро друку та інформації.

Іоанну також вказував на необхідність активнішої роботи з третіми країнами, які, за його словами, є «основним джерелом походження та транзиту мігрантів з неврегульованим статусом». «Мета полягає в тому, щоб налагодити відносини і мотивувати ці треті країни виступати партнерами Європи», – зазначив міністр. «У цьому контексті глава МВС наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення роботи над спеціальним планом дій для Східного Середземномор'я», – підсумував він.

Нагадаємо, поліція Кіпру офіційно підтвердила наявність реєстру підозрілих осіб серед біженців. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в ньому перераховано  уже 450 осіб, переважно усі вони пов'язані із терористичною діяльністю в Сирії.

За даними ЗМІ, деякі з них прибули на острів із підробленими документами, інші постійно переміщаються між Кіпром та Близьким Сходом. Багато хто пов'язаний із організаціями, які були класифіковані на міжнародному рівні як терористичні (ІДІЛ, «Джебхат ан-Нусра»).  Деякі з осіб, які потрапили до списку, пропагують екстремістські погляди у соціальних мережах.

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Теги: міністр мігранти Кіпр влада біженці розробка

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