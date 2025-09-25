У Білій Церкві поліція спіймала двох підлітків на небезпечному «зачепінгу»

Поліція дізналася про зачепінг з відео у соцмережах

У Білій Церкві двоє підлітків, хлопець та дівчина, вирішили покататися на тролейбусі, зачепившись позаду нього із зовнішньої сторони. Правоохоронці встановили особи дітей і батьків та провели з ними розʼяснювальні бесіди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Нацполіції у Київській області.

Зазначається, що поліція дізналася про небезпечний зачепінг 24 вересня з відео у соцмережах.

«Ювенальні інспектори встановили осіб дітей, що були на відео. Ними виявились 11-річний місцевий хлопець та його 14-річна подруга», – йдеться у дописі.

З дітьми та їх родинами правоохоронці провели розʼяснювальні бесіди щодо недопущення подібного небезпечного пересування та наслідків, до яких такі дії можуть призвести.

На батьків неповнолітніх інспектори склали адміністративні матеріали за неналежне виховання дітей фото: поліція Київської області/Facebook

На рідних неповнолітніх інспектори склали адміністративні матеріали за неналежне виховання дітей (ч. 1 та ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Нагадаємо, у квітні поліцейські столичного метрополітену виявили двох 16-річних хлопців, які їхали між вагонами метро. Правоохоронці зняли «екстремалів», які у погоні за «ексклюзивними» відео для соціальних мереж знехтували правилами безпеки, з вагона та викликали їхніх батьків.