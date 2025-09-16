Туреччина запроваджує заборону на соцмережі для підлітків

Туреччина також розглядає можливість запровадження цифрових інструментів для верифікації віку користувачів

У Туреччині набудуть чинності нові обмеження для користувачів соціальних мереж: дітям та підліткам молодше 16 років буде заборонено створювати та використовувати акаунти у соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на NTV.

Цей крок став частиною ширших зусиль уряду щодо захисту неповнолітніх від цифрових загроз. Зміни торкаються кількох законів, включаючи правила щодо захисту дітей від кримінальних зазіхань, так і забезпечення їх безпеки в інтернеті.

У рамках нової програми Туреччина також розглядає можливість запровадження цифрових інструментів для верифікації віку користувачів та захисту їх від шкідливого контенту. Передбачається, що дітям віком до 16 років буде повністю заборонено активне використання міжнародних платформ.

Цей захід вписується у загальноєвропейський тренд на посилення контролю за безпекою неповнолітніх у цифровому просторі. Велика Британія вже з липня 2025 року запровадила вимоги для соціальних мереж проводити обов'язкову перевірку віку, а Іспанія та Греція розглядають подібні ініціативи на рівні всього Європейського союзу.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що заборонить доступ до соціальних мереж дітям до 15 років. Причиною цьому стало убивство у школі міста Ножан, розташованому на північному сході країни.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що активне використання соціальних мереж серед підлітків може передбачати появу депресивних симптомів у майбутньому.