На Дніпропетровщині 2-річна дитина вистрелила собі в голову

Дитина випадково вистрілила собі в голову, але, на щастя, залишилася живою

У місті Покров на Дніпропетровщині 2-річний хлопчик отримав поранення, знайшовши вдома пневматичний пістолет. Про це повідомила медикиня Валентина Марченко, інформує «Главком».

За словами Марченко, хлопчик знайшов зброю в шухляді тумбочки, коли вдома була його 31-річна мати. Куля застрягла в ділянці лоба. Лікарі екстреної медичної допомоги оперативно надали допомогу: обробили рану, наклали пов’язку та знеболили. Після цього дитину доставили до Покровської міської лікарні, де хірург надав необхідну допомогу, а потім перевезли до обласної дитячої клінічної лікарні в Дніпрі.

Зараз стан хлопчика оцінюється як середньої тяжкості.

Подія могла мати значно серйозніші наслідки, адже хлопчик міг травмувати око або інше вразливе місце. Лікарка наголосила, що цей випадок має стати нагадуванням для всіх батьків про необхідність ховати небезпечні предмети подалі від дітей. Поліція проводить перевірку, після якої вирішиться питання про притягнення батьків до відповідальності.

