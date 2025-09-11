Головна Країна Суспільство
На Дніпропетровщині 2-річна дитина вистрелила собі в голову

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Постраждалу дитину перевезли до обласної дитячої клінічної лікарні в Дніпрі
Дитина випадково вистрілила собі в голову, але, на щастя, залишилася живою

У місті Покров на Дніпропетровщині 2-річний хлопчик отримав поранення, знайшовши вдома пневматичний пістолет. Про це повідомила медикиня Валентина Марченко, інформує «Главком».

За словами Марченко, хлопчик знайшов зброю в шухляді тумбочки, коли вдома була його 31-річна мати. Куля застрягла в ділянці лоба. Лікарі екстреної медичної допомоги оперативно надали допомогу: обробили рану, наклали пов’язку та знеболили. Після цього дитину доставили до Покровської міської лікарні, де хірург надав необхідну допомогу, а потім перевезли до обласної дитячої клінічної лікарні в Дніпрі.

Зараз стан хлопчика оцінюється як середньої тяжкості.

Подія могла мати значно серйозніші наслідки, адже хлопчик міг травмувати око або інше вразливе місце. Лікарка наголосила, що цей випадок має стати нагадуванням для всіх батьків про необхідність ховати небезпечні предмети подалі від дітей. Поліція проводить перевірку, після якої вирішиться питання про притягнення батьків до відповідальності.

Раніше на Вінниччині затримали 23-річного колишнього вчителя, який підозрюється у жорстокому вбивстві двох школярів. Зловмисник напав на учнів 10-го та 11-го класів, коли ті йшли до ліцею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За даними слідчих, трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово завдав їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли на місці події. Нападник з місця події втік, однак поліція невдовзі затримала його – це виявився 23-річний колишній вчитель загиблих школярів.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, 10 та 11 вересня у громаді оголошено днями жалоби.

