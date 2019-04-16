У Росії ухвалили закон про ізоляцію Рунету



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Закон передбачає створення в РФ інфраструктури, що «забезпечить працездатність російських інтернет-ресурсів в разі неможливості підключення» до закордонним серверів

Закон про ізоляцію російського сегмента інтернету почне діяти з 1 листопада 2019 року

Держдума РФ прийняла закон про «забезпечення безпечного і сталого функціонування» інтернету на території Росії. Про це повідомляє Meduza.

Зазначається, що закон про ізоляцію російського сегмента інтернету почне діяти з 1 листопада 2019 року. Окремі положення - про криптографічний захист інформації та про національну систему доменних імен - почнуть діяти з 1 січня 2021 року.

«За» закон проголосовало 307 депутатов, «проти» - 68.

«Також закон передбачає створення в РФ інфраструктури, що «забезпечить працездатність російських інтернет-ресурсів в разі неможливості підключення» до закордонним серверів», - йдеться у повідомленні.

Реалізація проекту буде коштувати більше 20 млрд. рублів (понад $311 млн.)

Як повідомлялося раніше, Путін допустив відключення інтернету в Росії. Проте президент РФ сподівається, що «вони сто разів подумають, перш ніж це зробити».

До слова, у Росії планують блокуватимуть «фейкові» новини в інтернеті за допомогою ізоляції рунету. Після виявлення «фейкових» новин в інтернеті Роскомнагляд буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх. Онлайн-виданням буде надана можливість «негайно» видалити такі новини.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Росія знаходиться у міжнародній ізоляції через свої агресивні дії проти України і наші міжнародні партнери твердо підтримують нашу боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність держави.