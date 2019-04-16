  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Росії ухвалили закон про ізоляцію Рунету

    • Розсилка
    Закон передбачає створення в РФ інфраструктури, що &laquo;забезпечить працездатність російських інтернет-ресурсів в разі неможливості підключення&raquo; до закордонним серверів - У Росії ухвалили закон про ізоляцію Рунету
    Закон передбачає створення в РФ інфраструктури, що «забезпечить працездатність російських інтернет-ресурсів в разі неможливості підключення» до закордонним серверів

    Закон про ізоляцію російського сегмента інтернету почне діяти з 1 листопада 2019 року

    Держдума РФ прийняла закон про «забезпечення безпечного і сталого функціонування» інтернету на території Росії. Про це повідомляє Meduza.

    Зазначається, що закон про ізоляцію російського сегмента інтернету почне діяти з 1 листопада 2019 року. Окремі положення - про криптографічний захист інформації та про національну систему доменних імен - почнуть діяти з 1 січня 2021 року.

    Читайте також

    «За» закон проголосовало 307 депутатов, «проти» - 68.

    «Також закон передбачає створення в РФ інфраструктури, що «забезпечить працездатність російських інтернет-ресурсів в разі неможливості підключення» до закордонним серверів», - йдеться у повідомленні.

    Реалізація проекту буде коштувати більше 20 млрд. рублів (понад $311 млн.)

    Як повідомлялося раніше, Путін допустив відключення інтернету в Росії. Проте президент РФ сподівається, що «вони сто разів подумають, перш ніж це зробити».

    До слова, у Росії планують блокуватимуть «фейкові» новини в інтернеті за допомогою ізоляції рунету. Після виявлення «фейкових» новин в інтернеті Роскомнагляд буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх. Онлайн-виданням буде надана можливість «негайно» видалити такі новини. 

    Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Росія знаходиться у міжнародній ізоляції через свої агресивні дії проти України і наші міжнародні партнери твердо підтримують нашу боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність держави.

    Читайте також
    Петро Порошенко Росія Путін закон інтернет президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ