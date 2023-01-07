Українську станцію в Антарктиді оточують пінгвіни (відео)
Полярники взялися рити захисні рови
Колонія пінгвінів, яка оселилася поблизу української станції «Академік Вернадський» в Антарктиді, стала такою великою, що науковцям доводиться рити рови в снігу, щоб пінгвіни не могли її оточити.
Відео з таким повідомленням опублікував сисадмін 27-ї Української антарктичної експедиції Володимир Хомко.
На опублікованих кадрах полярник показує на велике скупчення пінгвінів поблизу станції та демонструє рів, завглибшки три метри.
«Звичайно, це жарт, і полярники не збираються оборонятися від навали пінгвінів», – уточнили учасники експедиції в дописі.
Про те, чому вони викопали рів і чи справді популяція пінгвінів біля нашої станції суттєво зросла за останні роки, обіцяють розповісти згодом.
«Поки не турбуйтеся: в Антарктиді, найбільш мирному континенті на планеті, все спокійно Чого бажаємо й усій Україні в ці святкові дні», – завершили допис українські поялрники.
Раніше українські полярники зі станції «Академік Вернадський» в Антарктиді підготували добірку фотографій закоханих пінгвінів.
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