Українську станцію в Антарктиді оточують пінгвіни (відео)

Полярники взялися рити захисні рови

Колонія пінгвінів, яка оселилася поблизу української станції «Академік Вернадський» в Антарктиді, стала такою великою, що науковцям доводиться рити рови в снігу, щоб пінгвіни не могли її оточити.

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Відео з таким повідомленням опублікував сисадмін 27-ї Української антарктичної експедиції Володимир Хомко.

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На опублікованих кадрах полярник показує на велике скупчення пінгвінів поблизу станції та демонструє рів, завглибшки три метри.

«Звичайно, це жарт, і полярники не збираються оборонятися від навали пінгвінів», – уточнили учасники експедиції в дописі.

Про те, чому вони викопали рів і чи справді популяція пінгвінів біля нашої станції суттєво зросла за останні роки, обіцяють розповісти згодом.

«Поки не турбуйтеся: в Антарктиді, найбільш мирному континенті на планеті, все спокійно Чого бажаємо й усій Україні в ці святкові дні», – завершили допис українські поялрники.

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Раніше українські полярники зі станції «Академік Вернадський» в Антарктиді підготували добірку фотографій закоханих пінгвінів.