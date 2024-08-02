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Уряд погодив реорганізацію Університету інфраструктури та технологій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Уряд погодив реорганізацію Університету інфраструктури та технологій
фото: з відкритих джерел

Університет буде приєднано до Національного транспортного університету

Кабінет міністрів приєднав Державний університет інфраструктури та технологій до Національного транспортного університету. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

«Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Державного університету інфраструктури та технологій шляхом приєднання його до Національного транспортного університету», – повідомив Мельничук.

Державний університет інфраструктури та технологій  був створений на підставі Розпорядження Кабінету міністрів України № 151/р від 29 лютого 2016 р. шляхом злиття двох столичних вищих начальних закладів – Державного економіко-технологічного університету транспорту та Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Нагадаємо, Київський університет імені Тараса Шевченка відновить вивчення білоруської мови. Ректор університету Володимир Бугров додав, що випусковою за цією спеціальністю буде кафедра слов’янської філології Навчально-наукового інституту філології.

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Теги: університет уряд

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