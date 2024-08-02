Уряд погодив реорганізацію Університету інфраструктури та технологій

Університет буде приєднано до Національного транспортного університету

Кабінет міністрів приєднав Державний університет інфраструктури та технологій до Національного транспортного університету. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

«Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Державного університету інфраструктури та технологій шляхом приєднання його до Національного транспортного університету», – повідомив Мельничук.

Державний університет інфраструктури та технологій був створений на підставі Розпорядження Кабінету міністрів України № 151/р від 29 лютого 2016 р. шляхом злиття двох столичних вищих начальних закладів – Державного економіко-технологічного університету транспорту та Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Нагадаємо, Київський університет імені Тараса Шевченка відновить вивчення білоруської мови. Ректор університету Володимир Бугров додав, що випусковою за цією спеціальністю буде кафедра слов’янської філології Навчально-наукового інституту філології.