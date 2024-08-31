Уряд вніс зміни в систему вищої освіти

Кабмін адаптує стандарти вищої освіти до європейських правових норм

Кабінет міністрів ухвалив новий Перелік галузей знань і спеціальностей. Тепер замість 28 галузей знань буде лише 11, максимально інтегрованих до європейських стандартів. Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

Рішення уряду покликане адаптувати внутрішнє законодавство України до європейських правових норм. Новий перелік наближений до Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО).

«Стандарти вищої освіти, які затверджені за кожною спеціальністю, будуть оновлюватися згідно з регламентами ЄС, що полегшує академічну мобільність студентів. Українська вища освіта буде максимально інтегруватися в Єдиний європейський простір вищої освіти», – йдеться в повідомленні.

У попередньому Переліку галузей знань і спеціальностей було 28 галузей. У новому їх виокремили 11:

Освіта;

Культура, мистецтво та гуманітарні науки;

Соціальні науки, журналістика та інформація;

Бізнес, адміністрування та право;

Інформаційні технології;

Природничі науки, математика та статистика;

Інженерія, виробництво та будівництво;

Охорона здоровʼя та соціальне забезпечення;

Транспорт та послуги;

Безпека та оборона;

Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина.

інфографіка: Міносвіти

Як пояснює відомство, крім євроінтеграції, це рішення стратегічно важливе для подальшого впровадження Закону України «Про індивідуальні освітні траєкторії».

Міносвіти обіцяє найближчим часом підготувати таблицю відповідності Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року та нового Переліку, а також анонсувати громадське обговорення відповідно до нового Переліку галузей знань і спеціальностей.

Нагадаємо, що днями президент Володимир Зеленський провів тривалу нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року.

До слова, Міністерство освіти і науки пропонує присвятити перший урок в новому навчальному році темі вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Також у школах дисципліна «Захист України» буде викладатися по-новому: Міносвіти затвердило оновлену навчальну програму.

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив три варіанти облаштування наземних укриттів для шкіл.

Крім того, уряд затвердив новий Державний стандарт профільної середньої освіти, йдеться про 10–12 роки навчання.