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Підвищення зарплати вчителям: Лісовий дав невтішний прогноз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Підвищення зарплати вчителям: Лісовий дав невтішний прогноз
За словами Лісового, понад 70% державного бюджету витрачається на оборону
фото з відкритих джерел

У 2024 році завдяки збільшенню освітньої субвенції планувалося підвищити зарплати педагогічним працівникам

Українським учителям найближчим часом не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Причиною цьому стала складна ситуація в державному бюджеті. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на брифінгу під час робочої поїздки на Миколаївщину, повідомляє «Укрінформ».

«Це дуже болісна проблема… Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до викладання в закладах загальносередньої, позашкільної, профтехосвіти тощо. Ми розробили певну концепцію підвищення заробітної плати, в кінцевих положеннях закону про освіту передбачено підвищення окладів до трьох мінімальних заробітних плат. Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати, у тому числі і щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна», – сказав Лісовий.

За словами міністра, на сьогодні понад 70% державного бюджету витрачається на оборону.

«Нам треба протриматися. Бо позиція президента України, і ми її всі розділяємо, що освіта є пріоритетом №1 після оборони. Захистимо країну, відіб'ємо ворога – і переводимо освіту в пріоритет №1», – додав лісовий.

Як повідомлялося, у 2024 році завдяки збільшенню освітньої субвенції планувалося підвищити зарплати педагогічним працівникам: на 10,4% із 1 січня і ще на 12,6% із 1 квітня (за тарифною сіткою).

Нагадаємо, рівень доходів більшості українців залишається низьким. Згідно з опитуванням, 43% громадян отримують менш як 10 тис. грн на місяць. Хоча це на 10% менше, ніж у 2023 році, коли таких було 53%, більшість опитаних (56%) все ще вважають свої доходи недостатніми для забезпечення гідного рівня життя.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив розроблені Мінреінтеграції зміни щодо нарахування зарплат на прифронтових територіях.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення Україна втратила 5,5 млн працездатного населення, що втратило Німеччина після Другої світової війни у ​​відсотковому співвідношенні. У той час як кількість вакансій зростає, кількість кандидатів зменшується, створюючи значні проблеми для роботодавців. У свіжому звіті Міністерство економіки України повідомляє, що сьогодні в країні бракує 482 тис. фахівців.

У 2027 ця цифра зросте до 670 тис., а до 2033 року не вистачатиме аж 4,5 млн працівників. У HR-спільноті ведуться активні дискусії з приводу рішень і можливостей заткнути настільки величезну діру на ринку праці.

Читайте також: Міносвіти пояснило, як реально підвищити зарплати викладачам
Теги: освіта вчитель зарплата гроші Оксен Лісовий Міністерство освіти і науки

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