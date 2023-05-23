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Чи потрібно зменшувати кількість предметів у школах? Лісовий запропонував інноваційне рішення

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи потрібно зменшувати кількість предметів у школах? Лісовий запропонував інноваційне рішення
Шкільні уроки праці треба осучаснити: зокрема, дітей можна навчити збирати FPV-дрони
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На думку міністра освіти Лісового, багато предметів у школі потребують осучаснення та змін у програмі

На сьогодні Міністерство освіти та науки України переглядає низку дисциплін, які можна скоротити і зробити стислими курсами. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в інтерв'ю «Лівому берегу». 

«Щодо зменшення кількості предметів – ми повинні, безумовно, залишити весь той спектр знань, які дитина має отримати. Ми переглядаємо деякі дисципліни, які можна скоротити, зробити стислими курсами», – заявив Лісовий.

Міністр наголосив на важливості осучаснення предметів, зокрема праці. Цьому предметові варто надати новий сенс.

«Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони. 3D-принтинг доступний для підлітків. Цим усім треба володіти. Треба відходити від моделі уроків праці, коли дівчатка – це швейні машинки і каструльки, а хлопчики йдуть на лобзики. А може, хлопчикам цікавий дизайн одягу – в цьому теж немає нічого поганого»,
– переконаний міністр.

При цьому, на думку Лісового, через уроки праці дітей можна долучити до вирішення суспільних проблем. Зокрема, спрямувати зусилля на допомогу військовим та переселенцям, які втратили дім, безпритульних тварин.

«Можна робити дуже багато сенсових хороших речей, які формують у людини громадянську відповідальність. Ти працюєш для когось і насолоджуєшся результатом», – заявив міністр Лісовий.

Нагадаємо, що раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що у школах можуть скоротити кількість предметів, які вивчають учні. За його словами, така ініціатива допоможе вирішити питання оптимізації навчальних програм. «Главком» зібрав реакцію українців на інноваційну пропозицію нового міністра. 

Раніше повідомлялося, що на сайті, присвяченому помилкам у наукових дослідженнях, проаналізували дисертацію нового міністра освіти Оксена Лісового на тему «Соціокультурна самоідентифікація особистості», яку він захистив у 2012 році. Зокрема, там йдеться про те, що частина тексту збігається з текстами двох дисертацій, захищених у 2011 році. 

Невідомий автор публікації Василь Садовий пише про те, що у дисертації Лісового є збіги з двома іншими роботами: Я. Арабчука та А. Зуєва. А у списках літератури, використаної при написанні дисертації Лісового, робота Арабчука відсутня.

Згодом Лісовий заявив, що має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз.

Читайте також: Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
Теги: Оксен Лісовий школа школярі навчання

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