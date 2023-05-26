Графіки літніх канікул: дати відпочинку українських школярів різняться

Дати завершення навчального процесу били трохи змінені

Навчальний рік 2022-2023 розпочався 1 вересня, попри повномасштабну війну. Деякі учні змогли відвідувати школи та інші навчальні заклади, тоді як інші здобували знання у режимі онлайн. Але тепер час настав, щоб українські діти подумали про літні канікули.

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Згідно з положеннями Закону України «Про повну загальну середню освіту», нормальна тривалість шкільного навчального року становить 175 днів. Однак, через воєнний стан, ці терміни не є обов'язковими. Дату початку та закінчення навчального року встановлює Кабінет Міністрів.

Таким чином, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, навчальний рік 2023 року завершиться 30 червня для учнів 11-го класу.

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Щодо інших класів, навчальний рік, як зазвичай, закінчиться 31 травня. У цьому році школярі здійснюють 155 днів навчання, що є меншим, ніж рекомендується законодавством.

Літні канікули у школах Києва та Київської області

Як повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації (КОВА), у Києві та Київській області більшість шкіл завершують освітній процес 31 травня.

Ще 220 закладів підуть на літні канікули впродовж 2-9 червня. І лише 15 закладів розпочнуть канікули з 17 червня.

Коли розпочинаються літні канікули у школах Львова

За заявою Львівської міської ради цього року школярі Львова йдуть на літні канікули, переважно, в середині червня.

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Частина школярів у Львові навчатиметься до 4 червня, хтось до 7, а хтось – 9. При цьому кожна школа може самостійно визначати дату старту та тривалість літніх канікул.

Коли закінчиться навчальний рік у приватних школах

Зважаючи на можливість зміщення дат канікул в українських школах, кожен навчальний заклад має право самостійно встановлювати їх, забезпечуючи безпеку в своєму регіоні.

Важливо, щоб тривалість канікул, за винятком літніх, не перевищувала одного місяця. Літні канікули мають тривати принаймні два місяці, щоб учні мали достатньо часу для відпочинку.

Згідно зі стандартним календарем Міністерства освіти і науки, літні канікули в українських школах, ліцеях та коледжах мають розпочинатися 25 травня. Приватні школи можуть мати відмінний календар від стандартного шкільного календаря.