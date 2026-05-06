Не всі педагоги отримали підвищену зарплату: уряд шукає рішення

Свириденко: частина регіонів не змогла повністю забезпечити підвищення зарплат педагогів дитсадків і позашкілля

Уряд провів спеціальний освітній селектор із громадами та визначив регіони, які не змогли в повному обсязі підняти зарплати педагогам дитячих садків і закладів позашкільної освіти. Розв'язати проблему доручено Міністерству освіти спільно з Міністерством фінансів. Про це прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі, на який посилається «Главком».

Чому не всі педагоги отримали підвищення

З 1 січня 2026 року держава підняла зарплати педагогів на 30% і забезпечила для цього необхідний ресурс. Однак ситуація виявилася нерівномірною: зарплати вихователів у дитячих садках і педагогів позашкільних закладів фінансуються з місцевих бюджетів, тому фінансові можливості різних громад суттєво відрізняються. Частина регіонів не змогла повною мірою забезпечити підвищення.

За словами прем'єр-міністерки, проблемні громади вже визначені, й уряд працюватиме з кожним регіоном окремо. Міністру освіти разом з Міністерством фінансів доручено підготувати конкретне рішення.

Наступне підвищення зарплат заплановане вже з 1 вересня – ще на 20%. Таким чином, загальне зростання оплати праці педагогів упродовж 2026 року має скласти 50%.

Мільярди на укриття, автобуси та їдальні

Окремим блоком на селекторі розглядали освітню інфраструктуру. Пріоритет уряду – безпечне й комфортне офлайн-навчання. За словами Свириденко, вже розподілено:

6 млрд грн – на укриття в закладах освіти;

1 млрд грн – на харчоблоки;

2 млрд грн – на понад 500 шкільних автобусів.

Від регіонів очікують чіткі переліки потреб і пріоритетних громад.

150 ліцеїв і реформа старшої школи

Окремо уряд зосередився на логістиці для пілотних закладів. Визначено 150 академічних ліцеїв, які з вересня 2026 року братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. До цих закладів першочергово забезпечать швидкий і безпечний доїзд учнів. Регіони передбачили близько 3 млрд грн на ці потреби, держава додасть ще 3,5 млрд грн у вигляді співфінансування.

Ще один фокус селектора – підготовка до зими. Наразі близько 54% освітніх закладів мають автономне опалення та електропостачання. Регіонам доручили прискорити підготовку, щоб навчальний процес не переривався.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє громадам підвищувати зарплати педагогам позашкільної освіти понад мінімальні рівні, встановлені урядом. Документ мав надати громадам додаткові інструменти для утримання кваліфікованих педагогів.

До слова, у лютому уряд також перерозподілив кошти на облаштування шкільних укриттів, спрямувавши фінансування насамперед у громади з найвищим рівнем безпекового ризику.