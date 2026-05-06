Останній дзвоник у школах столиці: влада назвала дату закінчення навчального року

Ірина Міллер
Навчальний рік у Києві завершується 29 травня
У червні заклади освіти працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів

Київські школи готуються до завершення навчального року. Останній дзвоник для столичних учнів пролунає 29 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Зазначається, що у червні заклади освіти працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів.

Також у травні для учнів 11-х класів змінюється формат навчання. За потреби школи можуть переходити до індивідуально-групової моделі, щоб випускники могли зосередитися на предметах, необхідних для вступу, і систематизувати знання перед іспитами.

Повідомляється, що у червні заклади освіти проводитимуть компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат і заходи з психологічної підтримки учнів. Окрема увага – практичним навичкам і безпеці. У школах організують навчальні практики з «Захисту України», тренінги з тактичної медицини, мінної безпеки та цивільного захисту, а також заняття з цифрової грамотності.

Паралельно для дітей функціонуватимуть мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-активності.

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, укр. наука, технології, інженерія, математика) – збірний термін, яким називають підходи до освітнього процесу, що полягають в отриманні теоретичних наукових знань у ході практичної діяльності.

Документи про освіту видаватимуть з дотриманням безпекових вимог:

  • свідоцтва про початкову освіту – з 1 до 5 червня;
  • свідоцтва про базову середню освіту – з 8 до 12 червня;
  • свідоцтва про повну загальну середню освіту – з 19 до 26 червня.

Нагадаємо, український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розпочинає розсилку запрошень для учасників основних сесій національного мультипредметного тесту. Майбутні вступники дізнаються точну дату, час та місце проведення іспитів уже найближчими днями. Згідно з графіком, усі учасники основних сесій НМТ-2026 зможуть завантажити свої запрошення не пізніше ніж за десять календарних днів до початку тестування – тобто до 10 травня.

До слова, на основну сесію НМТ у 2026 році зареєструвалося понад 355 тисяч учасників – на 43 тисячі більше, ніж торік. 

