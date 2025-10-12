Головна Країна Події в Україні
Зеленський розповів про контрнаступ біля Оріхова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля
Сили оборони просунулися більш ніж на три кілометри

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові проводять контрнаступальні дії в районах Добропілля на Донеччині й поблизу Оріхова на Запорізькому напрямку. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у відеозверненні 12 жовтня.

«Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку – поблизу Оріхова, там є просування наших військ, і на сьогодні – більш ніж на три кілометри.

Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», 33-го штурмового полку та іншим нашим підрозділам, які були задіяні», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо, що українські штурмові підрозділи провели успішну контрнаступальну операцію на Запорізькому напрямку, звільнивши Малі Щербаки, Щербаки та частину Степового.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли успіху на Запорізькому напрямку: підрозділи 24-го Окремого штурмового батальйону (ОШБ) «Айдар» спільно з 33-м Окремим штурмовим полком (ОШП) звільнили населений пункт Малі Щербаки.

Нагадаємо, просування російської окупаційної армії зафіксовано у Запорізькій та Донецькій областях.

Теги: Айдар військові контрнаступ Запоріжжя

