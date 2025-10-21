«Контракт 18-24» – це добровільна служба за контрактом на один рік для громадян віком з 18 до 24 років

Програму «Контракт 18-24» розширено на всі бойові підрозділи Сил оборони України. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, полковник Павло Паліса, передає «Главком».

«Продовжуємо розширювати «Контракт 18-24». На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Паліса пояснив, що тепер кожен охочий віком від 18 до 24 років може самостійно обрати будь-яку бригаду, до якої хоче приєднатися: «Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь. Боротьба триває!».

«Контракт 18-24» – це добровільна служба за контрактом на один рік для громадян віком з 18 до 24 років. Програма пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 тис. грн пізніше двома частинами.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. Продовження дії воєнного стану відбудеться із 5 листопада 2025 року строком на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року.