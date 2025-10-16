Головна Скотч Фото
Військовий Маркус відсвяткував весілля та показав свою дружину (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Маркус відсвяткував весілля
фото: valerii_markus/Instagram

Валерій Маркус одружився ще у 2023 році

Колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус зіграв весілля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Instagram.

«Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалось», – йдеться у дописі.

Користувачі соцмережі «завалили» Маркуса коментарями під дописом.

Військовий Маркус відсвяткував весілля та показав свою дружину (фото) фото 1
Військовий Маркус відсвяткував весілля та показав свою дружину (фото) фото 2
Військовий Маркус відсвяткував весілля та показав свою дружину (фото) фото 3

Зауважимо, Валерій Маркус одружився ще у 2023 році. Він ретельно приховує інформацію про свою дружину та не показує обличчя.

Нагадаємо, у грудні 2024 року колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус вперше за тривалий час з'явився в інформаційному просторі. Військовослужбовець опублікував відео, у якому розповів про конфлікти з керівництвом бригади, зокрема з тодішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою.

