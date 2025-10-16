Військовий Маркус відсвяткував весілля та показав свою дружину (фото)

Валерій Маркус одружився ще у 2023 році

Колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус зіграв весілля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Instagram.

«Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалось», – йдеться у дописі.

Переглянути цей допис в Instagram

Користувачі соцмережі «завалили» Маркуса коментарями під дописом.

Зауважимо, Валерій Маркус одружився ще у 2023 році. Він ретельно приховує інформацію про свою дружину та не показує обличчя.

Нагадаємо, у грудні 2024 року колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус вперше за тривалий час з'явився в інформаційному просторі. Військовослужбовець опублікував відео, у якому розповів про конфлікти з керівництвом бригади, зокрема з тодішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою.