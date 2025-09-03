Головна Гроші Бізнес
Представник «Метінвесту» попередив про ймовірність зупинки одного ГЗК

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Представник «Метінвесту» попередив про ймовірність зупинки одного ГЗК

Підвищення тарифів Укрзалізниці – це зупинка ще одного комбінату – топ-менеджер

Підвищення тарифів на перевезення, ініційоване АТ «Укрзалізниця», може призвести до зупинки ще одного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) в Україні. Про це заявив керівник офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз під час виступу на заході Radio NV «Україна як бренд | Made in Ukraine» в Києві.

«Ви підвищуєте тарифи – це зупинка роботи ще одного ГЗК. Ви підвищили тариф – ми до одного зі світових ринків вже не можемо постачати через вартість логістики. Доведеться зменшувати виробництво. Все просто», – сказав Водовіз.

Представник «Метінвесту» попередив про ймовірність зупинки одного ГЗК фото 1

Він зазначив, що в умовах війни для підприємств ГМК мова вже не про розвиток, а про виживання, і тому державна політика має бути зваженою та стратегічною.

