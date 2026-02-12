Прем’єр Іспанії звинуватив Ілона Маска у руйнуванні психіки підлітків

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес зауважив, що власник Х Ілон Маск систематично ігнорує законодавство країни

Голова іспанського уряду Педро Санчес виступив із жорсткою критикою на адресу американського мільярдера Ілона Маска та його соціальної мережі X. Як повідомляє Bloomberg, під час промови в парламенті Санчес заявив, що діяльність платформи завдає серйозної шкоди ментальному здоров’ю громадян, особливо молоді віком до 16 років. Про це пише «Главком».

Прем’єр-міністр наголосив, що власник Х систематично ігнорує законодавство Іспанії. Порівнюючи соціальні мережі з «недієздатною державою», Санчес закликав до посилення державного контролю над цифровими платформами. За його словами, неприпустимо, щоб приватні компанії отримували прибутки, експлуатуючи психічний стан найбільш вразливих верств населення.

На думку очільника уряду, країна має взяти ситуацію під свій нагляд, аби захистити громадян від деструктивного впливу соцмереж.

Як відомо, відносини між власником платформи X Ілоном Маском та урядом Великої Британії перейшли у стадію відкритої конфронтації. Мільярдер публічно звинуватив британську владу у фашистських методах та спробах запровадити тотальну цензуру.

Приводом для різкої критики з боку Маска стала статистика, згідно з якою Британія нібито посідає перше місце у світі за кількістю арештів користувачів за їхні коментарі у соцмережах. Маск назвав країну «тюремним островом», заявивши, що місцеві міністри прагнуть придушити свободу слова під будь-яким приводом.

Нагадаємо, на платформі X Ілона Маска продовжується розповсюдження принизливих зображень дітей та жінок, одяг яких був видалений за допомогою цифрового вилучення за допомогою Grok AI.

Після кількох днів занепокоєння щодо використання чат-бота для зміни фотографій з метою створення сексуалізованих зображень справжніх жінок та дітей, роздягнених до спідньої білизни, без їхньої згоди, британський наглядовий орган у сфері комунікацій Ofcom заявив у понеділок, що «терміново зв’язався з X та xAI, щоб зрозуміти, які кроки вони вжили для виконання своїх юридичних обов’язків щодо захисту користувачів у Великій Британії». Ofcom додав, що оцінить необхідність розслідування на основі відповіді компанії.