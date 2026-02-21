Головна Країна Події в Україні
У Сумах від російської атаки постраждали діти

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Сумах від російської атаки постраждали діти
фото: Національна поліція України

Російська бомба влучила у приватний сектор, серед поранених – діти

Уранці суботи, 21 лютого 2026 року, російська авіація здійснила черговий акт терору проти мирного населення Сум. Ворог скинув авіабомбу на житловий квартал, що призвело до руйнувань та поранень мешканців, зокрема неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Близько 4-ї години ранку, коли мешканці міста спали, російські війська завдали авіаційного удару по Ковпаківському району Сум. Епіцентром вибуху став приватний сектор. За попередніми даними ОВА, ворог застосував авіабомбу. Зафіксовано суттєві пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.

Внаслідок вибуху поранення різного ступеня тяжкості отримали 5-річна дитина та 17-річна дівчина. Їм надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події.

Також госпіталізовано 87-річну жінку, яка потребувала стаціонарного лікування через отримані травми.

Наразі триває ліквідація наслідків удару. На місці теракту працюють рятувальники, правоохоронці та міські служби.

Нагадаємо, у ніч на 21 лютого 2026 року російські окупаційні війська здійснили масований наліт ударними безпілотниками на Одеський район. Під ударом опинилася житлова забудова, навчальний заклад та об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Ворожа атака призвела до значних руйнувань у приватному секторі та багатоквартирних будинках Одеського району. Через влучання та падіння уламків спалахнули пожежі.

Суми діти росія

