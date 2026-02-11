Головна Країна Події в Україні
Росія вбила трьох малолітніх дітей та чоловіка на Харківщині (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Крім того, постраждала 74-річна та 35-річна вагітна жінка. Їм надається медична допомога

Цієї ночі російські терористи вдарили по Харківщині дронами. Окупанти скерували безпілотник по території приватного домоволодіння у місті Богодухів. Через російський удар загинули троє малолітніх дітей та чоловік, який перебував з дітьми у будинку. Про це повідомив очальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

У місті Богодухів внаслідок ворожого удару по приватному будинку загинули троє малолітніх дітей – два однорічних хлопчики та дворічна дівчинка.

Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом із дітьми в будинку на момент атаки.

Крім того, постраждала 74-річна та 35-річна вагітна жінка. Їм надається медична допомога.

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого російські окупанти атакували безпілотниками Харківщину. Під удар ворожих ударних дронів потрапив один з населених пунктів Малоданилівської громади.

Також повідомлялось, що у результаті удару російського БпЛА по Богодохову загинули жінка з дитиною, є постраждалі. 

До слова, у ніч на 11 лютого російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об’єкту інфраструктури обласного центру. 

Теги: Харківщина обстріл діти

