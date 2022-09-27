На кордоні з Польщею призупинено пропуск транспорту: яка причина

Громадян просять обирати інші шляхи до Польщі

На кордоні з Польщею у пункті пропуску «Шегині» здійснюється пропуск лише пішоходів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Пропуск транспортних засобів призупинено у обох напрямках через несправність бази даних Митної служби.

«Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Польщі», – закликали прикордонники.

Як раніше повідомлялося, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ до Польщі утворилися черги вантажних автомобілів. Польські перевізники приєднались до вимог українських колег і оголосили страйк. Польські водії висунули три вимоги: пришвидшити фітосанітарний та ветеринарний контроль та перевести службу цілодобовий режим роботи.

До відома, з 26 вересня, у Польщі набули чинності чергові обмеження на в'їзд для росіян, які подорожують літаком чи кораблем