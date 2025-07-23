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Президент анонсував ще один обмін полоненими

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Президент анонсував ще один обмін полоненими
Президент розповів про обмін полоненими
фото: Офіс президента

За словами президента, ще один обмін полоненими має відбутись 23 липня

Президент України Володимир Зеленський провів  нараду з переговорною командою, яка полетить до Туреччини для зустрічі з російською делегацією. Про це президент сказав у вечірньому зверненні, передає «Главком».

Зеленський розповів, що під час наради було узгоджено перелік ключових тем для України на переговорах.

Президент підкреслив, що мають продовжуватись звільнення українських військових з російського полону. За словами глави української державми, вже розпочались необхідні процедури для ще одного обміну полоненими.

«Ми завтра чекаємо наших людей. Я дуже сподіваюсь, що завтра все нам вдасться. Ми стараємось, зокрема, завдяки нашим партнерам, міжнародним посередникам – стараємось забезпечити звільнення також цивільних заручників і повернення наших дітей, які були викрадені Росією», – повідомив президент.

До слова, президент підкреслив, що протягом весни та літа цього року вдалося значно активізувати обміни.

Як відомо, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив у тестову роботу новий унікальний функціонал для українських захисників та цивільних, які повернулися з російської неволі. Завдяки цьому вони можуть надавати інформацію про інших полонених.

Нагадаємо, секретар РНБО України Рустем Умєров очолить українську делегацію на переговорах із РФ у Стамбулі.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та російської делегації відбудеться у Стамбулі. Вона запланована на середу, 23 липня.

Раніше президент назвав три ключові теми для нових переговорів з Москвою.

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Теги: військові обмін полоненими Володимир Зеленський обмін

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