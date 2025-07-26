Зеленський прокоментував масовану атаку РФ

Президент наголосив, що агресія ворога не повинна залишатися без відповіді

Російські війська завдали комбінованого удару: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Рятувальники одразу відреагували. Я вдячний за цю незмінну оперативність допомоги нашим людям. Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття», – каже він.

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Рятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Президент наголосив, що не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари ворога. «Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки. Влучність наших дронів, щоденний характер українських відповідей – це один з тих аргументів, які точно наблизять мир», – додав глава нашої держави.

Нагадаємо, на світанку 26 липня з'явилась інформація про наліт дронів на Ставропольський край у Росії. За повідомленням моніторингових каналів, дрони уразили Ставропольський радіозавод «Сигнал».

Як відомо, цієї ночі Харків пережив комбінований удар. Російські терористи били по місту керованими авіабомбами, балістичними ракетами та «шахедами».

Унаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік, ще одна жінка постраждала. Понівечена багатоповерхівка, пошкоджені промислові підприємства. Через ворожий удар зайнялась пожежа у торговельному центрі. Раніше вже стало відомо, що під ударом опинився торгівельний центр «Епіцентр». Наразі займання вже загасили, але мер міста Андрій Білоус заявив, що вогонь повністю знищив ТЦ.

До слова, ворог скерував на Запоріжжя дев'ять ударних дронів. Виникло декілька пожеж.