Зеленський анонсував збільшення стипендій для студентів

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Зеленський анонсував збільшення стипендій для студентів
Президент зробив заяву про підвищення стипендій
Президент: Ми домовились з прем'єр-міністром та з міністром фінансів, щоби з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів

Президент України Володимир Зеленський обговорив з урядом можливість збільшення стипендій для студентів із 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Ми домовились з прем'єр-міністром та з міністром фінансів, щоби з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили», – йдеться у заяві.

Президент додав, що розраховує, що наступного року на це буде передбачений ресурс: «Уже зараз ми будемо збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні. Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати до досягнення більших результатів».

До слова, уряд затвердив зміни до постанови, якими збільшено виплати стипендіатам, що отримують академічні стипендії президента України. Підвищення стосується учнів закладів професійної освіти, студентів коледжів, вишів та аспірантів.

Нагадаємо, що під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія». Водночас за інформацією заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, на ці спеціальності передбачено обмежену кількість бюджетних місць, а безкоштовне навчання доступне лише вступникам з найвищими балами. Крім того, зросла зацікавленість абітурієнтів у спеціальностях «психологія», «медицина», «інженерія» та «середня освіта».

Теги: Володимир Зеленський стипендія студенти

