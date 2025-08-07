Головна Країна Політика
Зеленський анонсував зустрічі з партнерами напередодні переговорів про закінчення війни

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Президент подякував очільнику США за пошук рішень для припинення російської агресії
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити війну, стосуються всієї Європи

Сьогодні, 7 серпня, відбудеться розмова безпекових радників України, країн Європи, а також представник президента США Дональда Трампа. Говоритимуть про те як досягнути завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

За словами президента, всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити війну, стосуються всієї Європи. «Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті», – каже він.

Президент подякував очільнику США за пошук рішень для припинення агресії РФ, однак наголосив, що всі кроки мають бути виваженими. «Кожен точно знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина. І що ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів Америки. І що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин. Війна Росії проти України, проти нашої незалежності як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічей, зустрічей лідерів – це, зокрема, тристоронній формат. І ми про це вчора детально говорили – про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат. Про всі можливості», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Володимир Путін та спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Згодом президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. «Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві», – розповів. Зеленський за підсумками розмови.

Як повідомлялося, Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що допускає зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Кремлівський очільник стверджує, що нібито не має нічого проти проведення зустрічі з українським лідером. Однак глава РФ каже, що для подібних переговорів «необхідні умови». Про які саме умови йдеться він не уточнив.

