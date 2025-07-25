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Зеленський повідомив, чи вдається Росії просуватись на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський повідомив, чи вдається Росії просуватись на фронті
За словами президента, Силам оборони вдалось покращити ситуацію на Сумщині за останній місяць
фото: Генштаб ЗСУ

Президент додав: Я вважаю, що Суми залишаються їхнім інтересом

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз Росія не має успіхів у просуванні на фронті, проте на всіх напрямках триває тиск. Про це він заявив під час спілкування з медіа 24 липня, інформує «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Для них умовний успіх – це Дніпропетровська область. Тому що з цього можна зробити інформаційні перемоги. Там така сама ситуація, як у Покровську. Вони заходять на поле. Все одно, зайшли вони туди чи ні: там живого місця немає, там ніхто не стоїть. Військові на відтяжці стоять і знищують все що можна», – йдеться у заяві.

Президент додав: «Я вважаю, що Суми залишаються їхнім інтересом, Покровський напрямок – залишається, Дніпропетровська область – дуже хочуть».

За словами президента, Силам оборони вдалось покращити ситуацію на Сумщині за останній місяць.

Нагадаємо,  за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби та два пункти управління противника.го складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників.

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Теги: Володимир Зеленський війна фронт росіяни

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