РФ хоче чотири області України? Балтійські країни засудили вимоги поступитися територіями

«Росію не можна винагороджувати за агресію», – підкреслила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже

Балтійські країни жорстко відреагували на спроби змусити Україну поступитися територіями, наголосивши на непохитній підтримці її суверенітету та територіальної цілісності. Як повідомляє «Главком», міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що справедливий, тривалий і гідний мир – це те, чого прагнуть усі, насамперед українці.

За її словами, цей мир має ґрунтуватися на підтримці суверенітету України та її кордонів, визначених міжнародним правом.

«Росію не можна винагороджувати за агресію», – підкреслила Браже.

Своєю чергою, глава МЗС Естонії Маргус Цахкна наголосив на важливості непохитної позиції країни на боці України.

Він застеріг від наслідків будь-яких спроб змінити кордони силою, адже це підриває безпеку всіх держав.

«Якщо нації можна змусити жити під диктатом більшого сусіда, жодна країна не буде вільною. Суверенітет і територіальна цілісність є наріжними каменями глобальної стабільності», – зазначив Цахкна.

Він також пообіцяв, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Естонії у досягненні справедливого і тривалого миру.

Балтійські країни одностайно заявляють, що не приймуть жодних спроб примусити Україну до поступок, які підривають її суверенітет.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.

За даними Bloomberg, Сполучені Штати та Росія хочуть домовитись щодо зупинки війни в Україні. Посадовці обох країн працюють над укладенням угоди щодо територій.

Західні експерти вважають, що президент США Дональд Трамп може потрапити у пастку російського диктатора під час переговорів. Вони нагадали, що є багато причин не довіряти Путіну, який може все ще грати у «стару гру».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.