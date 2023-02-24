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Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
фото з відкритих джерел

У березні пенсія може вирости на 18-20%

Майже 40% українців отримують пенсії нижче за 3 000 гривень, але є й ті, хто може розраховувати на пенсійні доплати на суму майже 4 400 гривень. Це мінімальна виплата. Про це повідомило видання «На пенсії».

Хто може розраховувати на доплати

На пенсію розміром понад 4 000 гривень можуть претендувати учасники бойових дій. Серед доплат – сума в розмірі 25% прожиткового мінімуму, що сьогодні становить 523,25 гривні.

Загальний розмір пенсії учасника бойових дій не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму або 4395,3 гривні. Важливо уточнити, що доплати за статус УБД встановлюються до будь-якого виду пенсії.

Із якого віку можна вийти на пенсію

Чоловіки зі статусом учасника бойових дій можуть виходити на пенсію у 55 років, а жінки на 5 років раніше – в 50.

Для того, щоб вийти на пенсію достроково, потрібно мати не менше 25 років стажу для чоловіків та 20 років для жінок. Вислуга років військовослужбовців дорівнює страховому стажу. Якщо ж кадровий військовий має необхідну вислугу років, він може вийти на пенсію ще раніше.

Слід відзначити, що право на зниження пенсійного віку мають сім'ї військових, які загинули під час бойових дій.

На скільки підвищаться українські пенсії

«Ми підвищуватимемо пенсії, враховуючи інфляцію в березні. Відсоток сказати ще не можу, тому що він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а гнучкіший. Але я думаю, від 18 до 20% збільшення буде», – повідомляла раніше голова Міністерства соціальної політики України.

Для збільшення пенсійних виплат до бюджету країни було закладено 40 млрд гривень. Однак не всі пенсіонери отримають збільшення виплат.

Для тих категорій населення, які отримують соціальну пенсію, індексація в цьому році не проводитиметься. Її планують зробити після скасування воєнного стану.

Натомість підвищення торкнеться незахищених категорій українців, які отримують виплати:

  • за інвалідністю;
  • за віком;
  • за вислугою років;
  • за втратою годувальника;
  • за інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
  • за ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував індексацію пенсій на 20% у березні цього року. 

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Теги: пенсіонери пенсія населення

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