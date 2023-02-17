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Пенсії українців будуть збільшені на 20%. Шмигаль назвав місяць

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пенсії українців будуть збільшені на 20%. Шмигаль назвав місяць
Цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд грн
фото ілюстративне

Індексація пенсійних виплат стосуватиметься понад 10 млн українців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував індексацію пенсій на 20% у березні цього року. Про це він сказав під час засідання уряду.

«У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже в березні уряд здійснить індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», – зазначив Шмигаль.

Індексація пенсійних виплат стосуватиметься понад 10 млн українців.

Прем'єр заявив, що влада в 2023 році збереже всі доплати до пенсії за віком.

«Пенсіонери віком від 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 грн. Для пенсіонерів 75-80 років – доплата до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років така доплата становить до 300 грн», – додав він.

Цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві фінансів України створили проєкт наказу «Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання», метою якого є перевірка пенсіонерів, що отримують пенсію. Таким чином частина українців може залишитись без пенсій.

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Теги: пенсія уряд Денис Шмигаль

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