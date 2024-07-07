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Уночі росіяни атакували Нікопольщину: є постраждалі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уночі росіяни атакували Нікопольщину: є постраждалі (фото)
У Нікопольщині понівечено три підприємства
фото: Сергій Лисак

У райцентрі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років

Уночі ворог атакував Нікопольщину, Дніпропетровської області. В результаті чого постраждали три жінки. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Очільник ОДА зазначає, що у райцентрі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років.

Уночі росіяни атакували Нікопольщину: є постраждалі (фото) фото 1
фото: Сергій Лисак

«Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й РСЗВ. У місті понівечено 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив. Пошкоджено 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід. Знищено авто», – уточник Лисак.

Очільник Дніпропетровської ОДА додав, що також постраждала техніка рятувальників.

Уночі росіяни атакували Нікопольщину: є постраждалі (фото) фото 2
фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що триває 865-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Дніпропетровщина Україна війна росія безпілотник окупанти ракетна атака

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