Уночі росіяни атакували Нікопольщину: є постраждалі (фото)

У Нікопольщині понівечено три підприємства

У райцентрі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років

Уночі ворог атакував Нікопольщину, Дніпропетровської області. В результаті чого постраждали три жінки. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Очільник ОДА зазначає, що у райцентрі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років.

фото: Сергій Лисак

«Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й РСЗВ. У місті понівечено 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив. Пошкоджено 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід. Знищено авто», – уточник Лисак.

Очільник Дніпропетровської ОДА додав, що також постраждала техніка рятувальників.

фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що триває 865-й день повномасштабної війни в Україні.