Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту

Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку

Від початку доби відбулося 45 бойових зіткнень. Окупанти здійснили сім авіаударів із застосуванням дев’яти КАБів, 656 обстрілів позицій наших військ з різних типів озброєння.

Також росіяни задіяли для ударів 43 дрони-камікадзе.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Українські воїни рішуче тримають позиції, подекуди вживають активних заходів вогневого впливу та нищать загарбників. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 61 авіаудар із застосуванням 93 КАБів, 1050 ударів дронами – камікадзе, понад чотири тисячі обстрілів із різних типів озброєння, в тому числі 138 – із реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 24 райони зосередження особового складу та дві артилерійські системи російських окупантів.

На Харківському напрямку

Від початку доби окупанти штурмових дій не вели. Підрозділи наших військ укріплюють оборону та тримають російських загарбників під вогневим контролем.

За уточненими даними, за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив понад 250 осіб, з них 54 безповоротними. Також знищено танк окупантів, дві артилерійські системи, п’ять автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Від початку доби вже відбулося сім боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Дружелюбівка та Невське шість атак відбито без успіхів для противника. Ще одне бойове зіткнення в районі Невського триває.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

На цей час триває п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Терни, Торське та Білогорівка. Наші захисники успішно відбили по одній штурмовій дії в районі Торського та Білогорівки. Втрат позицій не допущено.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Противник теж намагається проявляти активність. Одну атаку українські воїни відбили та ще чотири тривають. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Від початку доби противник уже чотири рази намагався покращити тактичне положення. Штурмові дії проводить неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Три ворожі спроби просунутися вперед успішно відбито підрозділами сил оборони. На даний час триває бойове зіткнення в районі Андріївки. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Як і минулої доби найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває вісім бойових зіткнень. На цей час відбито сім атак неподалік Новоолександрівки, Прогресу та Новоселівки першої. Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки на даному напрямку.

Вже від початку доби окупанти зазнали втрат в 100 осіб. Знищено дев’ять ворожих бойових броньованих машин та два автомобілі.

За уточненими даними за минулу добу на Покровському напрямку російський агресор втратив 369 осіб. Також знищено ворожий танк, 10 бойових броньованих машин, чотири автомобілі та три гармати. Крім того, пошкоджено шість бойових броньованих машин, по три автомобілі та гармати.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Одну атаку неподалік Костянтинівки вже відбито. Триває бій в районі Водяного. Ворог інтенсивним вогневим впливом намагається потіснити наших захисників із займаних позицій. Підрозділи Сил оборони, своєю чергою, докладають максимум зусиль для стабілізації обстановки.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Від початку доби наші воїни відбивають атаку в районі Роздольного. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив три невдалі спроби відтіснити українських воїнів від Кринок.

мапа: deepstate

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Втрати Росії у війні на 28 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 28 травня втратила:

особового складу ‒ близько/ about 503800 (+1460) осіб,

танків ‒ 7692 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 14858 (+40) од,

артилерійських систем – 13029 (+48) од,

РСЗВ – 1085 (+1) од,

засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15),

крилаті ракети ‒ 2221 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17740 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).

Втрати ворога станом на 20 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 травня:

В Чорному морі 1 ворожий корабель.

В Азовському морі 1 ворожий корабель.

В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 20 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 28 травня 2024 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 20 травня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 825-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, українські сили нещодавно здійснили незначне просування на північ від міста Харкова в напрямку Липців на тлі безперервних атак Росії. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 травня, показують, що українські сили нещодавно відбили частину території в полях на північ від Липців.