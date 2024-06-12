Україна отримає французькі винищувачі, але ставка на власні дрони

Українські дрони залишаються ключовою зброєю у війні з Росією

Воєнний огляд КБФ.

Намітився сталий прогрес у постачанні західного авіаційного озброєння, але вітчизняні дрони поки що залишаться єдиною стратегічною зброєю України.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував надання Україні винищувачів Dassault Mirage 2000 до кінця року.

Найбільший позитив у тому, що знайдена альтернатива винищувачам F-16 американського виробництва, передача яких постійно відкладається. Експерти КБФ давно пропонували таке рішення. Воно, зокрема, дозволяє Україні експлуатувати дружню конкуренцію між США та Францією.

Наведемо основне з експертної дискусії про F-16 та Mirage 2000 для України:

Україна гостро потребує будь-яких винищувачів (насамперед для протиповітряної оборони) у будь-якій кількості. Ворог у рази переважає у кількості не лише ракет, а й бойових літаків. Наприклад, на одеському напрямку для збиття російських розвідувальних дронів зараз використовується 40-річний спортивний літак, озброєний мисливською рушницею.

І F-16, і Mirage 2000 – «освоєні» масові моделі, які супроводжуються виробниками, пройшли модернізацію; знімаються з озброєння НАТО й доступні, потенційно, у кількості сотень чи тисяч. Це вигідніше, ніж їхні «ровесники» радянського виробництва чи рідкісні літаки виробництва невеликих країн.

Ключовим фактором використання F-16 та (або) Mirage 2000 буде ритмічне надання запчастин, сервісу та авіаційної зброї до них, при тому, що обидві моделі стандартизовані під багато які конкретні види зброї НАТО. Якщо західні КАБи й деякі види ракет уже масово надходять до ЗСУ, то крилатих ракет з Європи надходить обмаль, а Сполучені Штати їх взагалі практично не постачають.

Наголосимо, що остаточний термін передання Україні хоч якихось західних винищувачів наразі невідомий.

Начальник авіації Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов повідомив у інтерв’ю «Радіо Свобода» низку позитивних новин про військово-технічну допомогу від Заходу.

Зокрема, серйозні обсяги постачання коригованих авіабомб (КАБів) американського й французького виробництва та (або) комплектів для них. Так, Україна, за словами Голубцова, нині розраховує на «приблизно 300» французьких AASM Hammer на місяць (!). Під запуск цієї зброї переобладнана значна частина українських літаків. Раніше стало відомо про застосування ЗСУ іншої американської КАБ масового виробництва: GBU-39, дальність пуску яких може сягати 110 км.

До того ж, Голубцов анонсував випробування «вітчизняного аналога JDAM-ER» (американської бомби з комплектом коригування). Це означає, зокрема, що Україна, попри всі удари росіян по складах, досі має достатню кількість радянських вільнопадаючих авіабомб та (або) їх стале постачання з країн-партнерів.

Новини про JDAM-ER та AASM підтверджуються OSINT-інформацією з фронту, де вже зафіксовано використання Україною десятків таких боєприпасів.

Саме КАБом, вочевидь, 9 червня знищено російський штаб на Бєлгородщині (який ЗМІ помилково назвали «першим українським ударом авіаційною зброєю на території Росії»). Застосування недорогих, але коригованих авіабомб – якісний стрибок для української авіації, яка донедавна могла використовувати по землі здебільшого некеровані ракети з дистанції в кілька кілометрів (або дорогі дефіцитні ракети Storm Shadow).

Тим не менше, винищувач-носій істотно ризикує наразитися на ППО при використанні КАБів. Саме тому, зокрема, ЗСУ потребують істотно більше винищувачів, а також і повітряної зброї наземного запуску (ракет типу Atacms, дронів) для знищення ворожої ППО.

Припускаємо, що наразі використання КАБів обмежується не так їх запасом у ЗСУ, як кількістю українських винищувачів та умовами для відносно безпечних вильотів. Крім того, залишається проблема вразливості КАБів до ворожого РЕБ («глушіння»).

Іншою проблемою використання західної повітряної зброї є обмеження на її застосування по території Росії.

Так, американські дослідники з ISW вирахували, що обмежений дозвіл Вашингтону на використання ракет Himars зменшив сумнозвісну «sanctuary» (недоторкану для ЗСУ тилову зону у російському прикордонні) максимум на 16%.

Наголосимо, що західні винищувачі, КАБи та інша авіаційна зброя необхідні Україні незалежно від дозволу використовувати їх по Росії: для оборони на фронті, у небі над підконтрольною територією; для дій над нейтральними водами.

Тим не менше, перенесення війни на територію агресора, що визнають усі, окрім діючих західних чиновників. Відповідні дозволи від партнерів мають бути де-факто розширені, у тому числі й на винищувачі й їхню зброю.

Доки ж це питання вирішується, Україна мусить приділяти максимум уваги розвитку ударних далекобійних безпілотників вітчизняної розробки, які застосовуються СБУ та ГУР МО. Сьогодні ці дрони, попри їх невеликі боєголовки, є єдиною стратегічною зброєю Сил Оборони України, до того ж, практично незалежною від допомоги західних партнерів.